"Los titulares mienten para que ustedes comenten": Belén Soto se defiende y explica sus palabras que generaron polémica

Belén Soto, la actual actriz de "Wena Profe" de TVN, llamó la atención hoy de los cibernautas con sus declaraciones, que según explica,fueron sacadas de contexto. En la entrevista, publicada por La Cuarta y replicada por este y otros medios, la actriz comenta las necesidades de cambio que requiere en su carrera, ya que siente que está muy encasillada en un tipo de papel.

"Para mí quiero un cambio. Necesito un desafío, quiero hacer otro personaje que me requiera una caracterización especial, salirme del molde que me tienen”, comentó, agregando que "no me piensan como la villana, para hacer a un personaje de escasos recursos no sirve mi color de piel y si tú ves producciones de afuera los personajes se transforman completamente. Los actores pueden jugar con eso”.

Y es aquí donde Soto dice que se tergiversaron sus palabras, ya que parece que estuviera defendiendo estereotipos en vez reprocharlos, que es lo que ella dice estar haciendo en la entrevista. "Quiero dejar en claro que la entrevista jamás tuvo ese fin ni espíritu; al contrario, RECLAMO sobre la realidad de los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad y color de piel", dice parte del emnsaje que se puede leer en Instagram, y donde agrega que "los titulares mienten para que ustedes comenten".

