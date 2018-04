Más caro que mensualidad de universidad: pagó $300 mil por una manzana por esta insólita razón

Crystal Tadlock, una mujer estadounidense que viajaba de vuelta a su país desde París, ha sido multada con 500 dólares al pasar la aduana de Estados Unidos por llevar encima una manzana que le dieron durante el vuelo.

La mujer se guardó la fruta porque tenía que tomar otro vuelo hacia Denver. Cuando aterrizó en Minneapolis, los agentes fronterizos descubrieron la manzana en un registro aleatorio.

Cuando se le preguntó acerca de la manzana, la cual estaba en una bolsa de Delta Airlines, Tadlock explicó que la recibió en el avión. De inmediato el agente de Aduanas le dijo que tendría que pagar una multa de $500 dólares por llevar la fruta no declarada.

“Me preguntó si mi viaje a Francia había sido muy caro, a lo que respondí que sí. No entendí por qué me hacía esta pregunta, entonces me dijo: ‘Está a punto a ponerse más caro todavía cuando te cobre la multa”, relató la pasajera. Además, Tadlock aseguró que esta situación podría costarle la pérdida de su membresía al programa de Global Entry, el cual le brinda ciertas facilidades a la hora de entrar a Estados Unidos.

La turista ha criticado que sea tratada "como una criminal por una pieza de fruta", y ha asegurado que recurrirá la multa en los tribunales. Además se ha quejado de la falta de advertencias por parte de Delta, que a su juicio no debería repartir manzanas sin al menos recordar a los pasajeros que no pueden abandonar el avión con ella. Sin embargo, la website de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lo dice bien claro: "toda fruta o verdura debe ser declarada al especialista en agricultura de la CBP u oficial de la CBP y debe ser presentada para su inspección".