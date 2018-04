Plazo de pago promedio a las pymes aumentó en dos días durante el primer trimestre de 2018

Durante el primer trimestre el plazo de pago de las pymes aumentó en dos días y de las grandes empresas disminuyó en seis días, según la Bolsa de Productos de Chile en conjunto con la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech).

En cuanto al comportamiento de pago por sector, y considerando un máximo de 100 puntos, el sector sanitario es el mejor pagador con 71 puntos promedio, seguido de la industria con 69 puntos. Luego, en la medianía se encuentra alimentos y telecomunicaciones y energía con 67 puntos y minería con 64 puntos. Por último, el peor pagador es el sector comercio con 56 puntos.

Los mejores pagadores en cada sector económico son Siderúrgica Huachipato (CAP) en industria, Salmones Blumar en alimentos, Codelco en minería, Sodimac en comercio, Entel en telecomunicaciones, Aguas Araucanía en sanitarias y Transelec en energía.

“Las empresas deben comprometerse a pagar en el plazo estipulado independiente de cuántos días considere lo pactado, pero que cumplan”, señala el gerente general de la Bolsa de Productos, Christopher Bosler.

En tanto Francisco Gazmuri, director ejecutivo de Asech, enfatiza en la necesidad de continuar los esfuerzos por regular el ciclo completo de pago. “Las pymes que no crecen, no lo hacen porque no quieran, sino más bien porque no pueden, ya que están ahogadas por falta de capital de trabajo”.

La Bolsa de Productos y la Asech en conjunto, también han detectado las principales fallas en los procedimientos de pago de facturas, tales como los pagos fuera del plazo acordado con el proveedor o cesionario, pagos por montos menores a los estipulados en las propias facturas con descuentos y, por último, pago dirigidos al beneficiario equivocado.