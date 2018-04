Por si algo sale mal: Kim Jong-un llevará su propio baño a la cumbre de las Coreas

Mañana (27 de abril), Kim Jong-un cruzará la línea de demarcación militar que separa a su país de Corea del Sur -una primicia para un líder norcoreano- para una histórica cumbre con el presidente surcoreano Moon Jae-in. Cuando haga el cruce, traerá consigo a su esposa Ri Sol-ju, su hermana Kim Yo-jong, varios funcionarios de alto nivel de Corea del Norte, probablemente obsequios simbólicos comestibles , y, un inodoro móvil.

El Washington Post dijo que el líder no usa baños públicos, citando a Lee Yun-keol, quien antes de desertar a Corea del Sur trabajó de una vez en una unidad de guardia norcoreana que protege al líder. Lee dijo que había una razón de seguridad nacional que parece estar relacionado con la percepción de deidad que tienen los norcoreanos de su líder. "Las excreciones del líder contienen información sobre su estado de salud para que no se queden atrás", dijo Lee al Post. Y es que la orina y la materia fecal de Kim Jong-un recibe exámenes periódicos para garantizar que el líder supremo no tenga enfermedades y goce de un buen estado de salud

El Líder Supremo puede plantar un árbol a la vista de todos, pero no puede ni traspasar la puerta de un cuarto de baño ajeno. Se espera que Kim no renuncie a una de sus principales medidas de seguridad: su propio orinal personal portátil, custodiado por sus comandos especiales del Mando de la Guardia Suprema, la rama del ejército norcoreana dedicada a la protección de los Kim, y compuesta por cerca de 100.000 efectivos. Parte de sus labores de protección consisten en que Kim Jong-Un siempre tenga a mano su propio orinal que nadie más lo use o se acerque. En la zona desmilitarizada, entre los animales salvajes y las aldeas abandonadas, esa misión tiene aún mayor importancia.

Un aseo personal acompaña el líder de todos sus diversas inspecciones de las instalaciones y granjas durante todo el año, y al parecer está incorporado en vehículos de diferentes tamaños con el fin de unirse fácilmente en un convoy, según un informe de 2015 en el periódico en línea de Corea del Sur de la Daily NK , que citó fuentes cercanas al Comando de Escolta.

Si todo va bien, esta cumbre podría allanar el camino para una reunión entre Kim y el presidente Trump afines de este año, a lo que, sin duda, el líder coreano probablemente también traiga su propio inodoro.