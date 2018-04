Presidente de Latam afirma que huelga ha generado pérdidas de entre 1 y 1,5 millones de dólares diarios

“Ha sido de un daño de imagen y económico y de reputación de la compañía importante”, sostuvo este jueves, e presidente de Latam Airlines, Ignacio Cueto, respecto de la huelga de tripulantes que aún se mantiene en suspenso.

El ejecutivo sostuvo que las pérdidas para la compañía producto de esta movilización han sido de entre un millón y un millón y medio de dólares diarios. "Ha sido tremendamente desastrosa para nosotros", aseguró.

El mandamás de la compañía además reafirmó que esperarán un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo sobre las razones que dio el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express para dar por terminada unilateralmente la huelga legal que este jueves cumpliría 17 días.

“Pensábamos que habíamos encontrado una solución, desgraciadamente no hemos podido, vemos relativamente inminente que se resuelva, pero no podemos decir nada hasta que la Inspección del Trabajo no se manifieste”, indicó el ejecutivo.

"Para cualquier compañía haber tenido una huelga como esta, sin duda hay un fracaso de la negociación hay un mea culpa importante", sostuvo Cueto.

El presidente de la aerolínea añadió que “esto ha sido algo tremendamente lamentable" y afirmó que "estamos desde un principio muy preocupados porque se ha afectado a 400.000 pasajeros, hemos alterado la vida de muchas personas, creemos que tenemos que encontrar una solución lo, más rápido posible”.

Respecto al proceso de negociación y las exigencias de los trabajadores, sostuvo que son una empresa que tiene mucho mejores rentas, sueldos, beneficios, por lo que advirtió que "seguir aumentando esa brecha con el resto de las compañías realmente es hipotecar el futuro de Latam".

Pese a ello, Cueto también reconoció los eventuales errores cometidos por la empresa en el proceso. "Para cualquier compañía haber tenido una huelga como esta, sin duda hay un fracaso de la negociación hay un mea culpa importante", expresó, pero también remarcó que aquí "no ha ganado nadie, solamente hemos perdido, los pasajeros, el país, la compañía, los trabajadores".