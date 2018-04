Los estremecedores detalles sobre el asesinato de los tres estudiantes mexicanos disueltos en ácido

Gerardo 'N', alias 'El Cochi', detenido por su probable participación en el asesinato de los tres estudiantes de cine, reveló nuevos y estremecedores detalles de aquella fatídica noche del 19 de marzo en Tonalá.

Según relató a la Fiscalía del Estado, en el la casa de la calle Lechuza 89, se encontraban torturando a Javier Salomón, los sujetos identificados como Jhonatan Alejandro Anaya Delgadillo ‘El Kalimba‘, Jhonatan Josué Hernández Moreno 'El Choco', Gerardo 'N' 'El Cochi' y 'El Canzón', además de otros sujetos identificados como 'El Fierros' y 'El Pimpollo'.

“Andaba en la calle vigilando, halconeando de que no se arrimara ninguna patrulla, yo me fui a comer y alrededor de las 00:30 horas me marcó Canzón, me dijo ‘se nos fue el muchacho Javier' y me dijo que lo iban a pasar para hacerlo agua", relató.

Además se informó que 'El Cochi', ‘El Grillo’ y ‘Canzón’ golpearon con tablas a Javier en la espalda y glúteos hasta matarlo y a los otros dos estudiantes les colocaron una soga al cuello para girarla con un tubo hasta asfixiarlos, de acuerdo a declaraciones del rapero QBA.

'El Cochi' cuenta con antecedentes penales, pues fue detenido el 30 de noviembre del 2010 por asaltar a una persona con una botella rota.

Además, aseguró que pensaron que uno de los jóvenes cineastas era Diego Gabriel Mejía, ‘El Diego’, narcotraficante preso desde hace tres años y miembro del Cártel Nueva Plaza.