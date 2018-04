Escritorio Empresa: la plataforma para consultar por cheques no cobrados de la Operación Renta

Pese a que es un dinero más que esperado, créalo o no, más de 10 mil contribuyentes, entre personas y empresas, no han cobrado sus cheques de devolución de impuestos de la Operación Renta 2017, una no despreciable suma que supera los 8 mil millones de pesos que están retenidos en las arcas de la Tesorería General de la República.

Pero usted se preguntará ¿por qué sucede esto? Un porcentaje importante de estos cheques emitidos no llegan al destinatario, habitualmente porque existe un error en el domicilio registrado o porque el contribuyente no se encuentra en el lugar, por lo que son devueltos a la Tesorería. Cabe destacar que si el dinero no se cobra en un plazo de cinco años, su pago caduca y pasa a manos Fisco.

Por este motivo, en el marco de la Operación Renta 2018, el Tesorero General de la República, Hernán Frigolett, llamó a los contribuyentes a optar por transferencia en línea a una cuenta bancaria, de esta manera se evita que las devoluciones queden rezagadas.

La Tesorería, en total, registra que más 21 mil empresas y casi 50 mil personas con Medios de Pago Caducados, por un monto que alcanza los $22.800 millones.

“La Tesorería General de la República emite al año aproximadamente 300 mil cheques y 150 mil pagos por caja, de los cuales aproximadamente el 15 por ciento caduca porque no son cobrados a tiempo por sus destinatarios”, explicó Hernán Frigolett.

Nueva plataforma para consultar

A través de Escritorio Empresa, la plataforma del Ministerio de Economía desarrollada por Corfo, que busca integrar todos los trámites y beneficios para las empresas en un solo lugar, los ciudadanos y empresas ahora también pueden consultar si poseen pagos que no han sido cobrados.

Para ello deben ingresar al sitio www.escritorioempresa.cl al trámite Consulta de Medios de Pagos Caducado. Al digitar el RUT con la clave única del Registro Civil, o la clave del Servicio de Impuestos Internos (SII), la plataforma responderá automáticamente si existen dineros no cobrados a nombre del titular del RUT. Si existen pagos pendientes, se desplegarán las instrucciones para realizar el cobro. La consulta no tiene costo, es en línea y la respuesta es inmediata.

Para cobrar un cheque correspondiente a un medio de pago caducado, el titular debe dirigirse a la Tesorería que corresponda de acuerdo con la dirección tributaria y solicitar el reemplazo del cheque caducado, mediante el Formulario Solicitud de Reemplazo de Cheque, con el cheque emitido. Si es persona natural debe presentar su cédula de identidad y en el caso de empresas, el RUT, escritura de constitución de la empresa, certificado de vigencia y poder, si no hace el trámite el representante legal.

También se puede solicitar el reemplazo de un cheque extendido a un contribuyente o beneficiario fallecido y que se encuentra caducado. Para ello se debe llenar el Formulario Solicitud de Reemplazo de Cheque, el cual se puede solicitar en cualquier oficina de las Tesorerías Regionales y Provinciales. Se requiere además la cédula de Identidad del fallecido y certificado de defunción, cheque emitido a la persona fallecida, copia del auto de posesión efectiva y el inventario correspondiente, mandato en caso que la sucesión haya nombrado un representante legal o poderes de los miembros de la sucesión a un tercero o un miembro de ésta.