"Espero que sea una niña y que nunca encuentre un individuo como su padre": la desgarradora carta a la pareja de uno de los miembros de "La manada"

Siguen las repercusiones tras conocerse la sentencia a los cinco miembros de "La manada", quienes fueron condenados por abuso sexual y no por violación en reiteradas ocasiones, a una joven de 18 años, durante las fiestas de San Fermín en España.

Tanto ha sido el descontento, que más de 30 mil personas han salido a las calles en protesta por la pena de nueve años que le otorgaron a cada uno de los agresores. Pero no esta no es la única forma de manifestación, pues en las redes sociales, el repudio también se ha hecho presente.

La muestra más reciente, es una carta publicada por un medio español, dirigida a la pareja de Antonio Guerrero, quien luego de una visita a la cárcel, quedó embarazada.

"No sé cómo fue tu encuentro sexual con tu novio en ese vis a vis en Alcalá Meco porque tu novio tuvo la consideración de no grabarlo como parece que suele hacer cuando abusa de niñas de 18 años completamente borrachas con la ayuda de sus amigotes. He sabido por la prensa que como resultado de ese vis a vis te quedaste embarazada y ahora eres la madre de su hijo/a (espero sinceramente que sea una niña y que nunca se encuentre en la vida con un individuo como su padre)", dice la carta.

"Me gustaría saber si acudiste a este vis a vis con la intención de quedarte embarazada, es más, me gustaría saber incluso si tenías la intención de tener sexo con él, porque con los datos que tengo la verdad es que no me cabe en la cabeza", continúa.

"Sabiendo lo que tu novio y sus amigotes le hicieron a esa niña, como la metieron de noche en un portal, agarrándole de las muñecas, cuando estaba en estado de embriaguez, aprovechando su evidente superioridad física y numérica (…) Siete vídeos explícitos en los que se ve cómo la humillan y la vejan. Me pregunto si habrás tenido estómago para verlos", se lee.

"Sabiendo que tu novio le robó el móvil para que no pudiera ponerse en contacto con nadie. ¡Ah, no! Perdón, se lo robó por avaricia según él. Porque tu novio tiene esa mala costumbre, en vez de intercambiar teléfonos con las chicas con las que te pone los cuernos, se los roba. Cosas suyas, me imagino", sigue la carta.

"Me pregunto si habrás recibido presiones por parte de su familia y abogados, amigos con tricornio, para no dejarle 'tirado cuando más te necesita' bueno, ahora ya le tienes en tu vida para siempre. Es el padre de tu hijo (Diosito, que sea una niña) ¡Felicidades!", ironiza.

"Me pregunto si aparecerás para apoyarle en el otro juicio que tiene pendiente por la violación o agresión sexual de otra chica en las fiestas de su pueblo en Córdoba, mismo modus operandi de "manada" dejando a una chica desnuda y drogada en el asiento trasero de su coche con la ropa hecha trizas".

"(…) Me pregunto si tienes pensado llevar a la criatura (a estas alturas ya sabes que quiero que sea una niña, ¿verdad? Lo que menos necesita el mundo es otro varón con los genes de tu novio) a ver su padre a la cárcel y qué historia le vas a contar sobre por qué su padre está ahí. Pero sobre todo me pregunto si te das cuenta de lo miserable que tu vida va a a ser con un individuo como este y si encontraras la manera de liberarte de él. Espero que sí. Estaremos todas contigo si lo haces", finaliza.