“Sin creación de riqueza no podemos ser una opción creíble": Bachelet recibe premio de la Alianza Progresista

Michelle Bachelet fue homenajeada esta mañana por la Alianza Progresista, asociación internacional de partidos de centro izquierda, en un acto ofrecido por el Partido Socialista (PS) en las dependencias del ex Congreso Nacional, en Santiago.

El premio “Alianza Progresista 2018” busca reconocer la lucha por la “libertad, justicia y solidaridad” de la ex mandataria.

En su discurso, la ex mandataria se refirió a la actual desconfianza respecto a la actividad política, y llamó a ser responsables ante la ciudadanía. “Si no damos el ejemplo y no nos hacemos cargo del descrédito de nuestra actividad, todo lo que podamos avanzar con sudor y lágrimas se esfumará en la desconfianza”, afirmó.

“Sin creación de riqueza no podemos ser una opción creíble para la población”, indicó Bachelet, aludiendo a la necesidad de replantearse un sistema económico bajo los ideales progresistas.

Junto con esto, agregó que "hemos dejado de interrogarnos y de innovar en torno a las características de una economía progresista, tal vez porque nos hemos comprado durante mucho tiempo la idea de que hay sólo una economía posible, la de los mercados autorregulados, la de la privatización y la monetarización de todos los bienes”, planteó.

Bachelet indicó la relevancia de invertir en políticas públicas, ya que según cifras del Banco Mundial “en los países desarrollados el 70% de la riqueza es gracias a los ciudadanos, y en los países menos desarrollados, es sólo el 40%. Por la tanto la respuesta era clara: hay que invertir en la gente, en educación, en salud, en empleo de buena calidad.

Cambios

“Hoy en Chile y en todo el mundo los hechos políticos nos muestran que los ciudadanos quieren más cambios, y no menos. Por eso debemos ser capaces de ponernos a la altura de los desafíos, con la claridad de un proyecto político realizable, consistente, que de sentido, que oriente y que reduzca las incertidumbres”, afirmó.

La ceremonia significó el reencuentro de Bachelet con parte de su gabinete, como los ex ministros Heraldo Muñoz, Paula Narváez, Marcos Barraza, Andrés Rebolledo y Nicolás Eyzaguirre, además de personas de la centro izquierda, como Carlos Montes y Francisco Vidal.