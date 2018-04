"El Titanic nuclear": Rusia inaugura la primera central nuclear flotante del mundo

Una central nuclear flotante es una instalación con uno o más reactores nucleares, ubicada en una plataforma sobre el mar.

Es una central autónoma que puede proporcionar electricidad y calor a zonas de difícil acceso como los territorios fríos del norte, y también agua potable a zonas áridas mediante técnicas de desalinización.

La que ya es la primera central nuclear flotane del mundo ha sido bautizada como Akademik Lomonosov, pertenece al operador ruso Rosenergoatom. Contiene dos reactores KLT-40C de tipo propulsión naval y de 35 MWe cada uno, montados sobre una barcaza de 144 metros de largo por 30 metros de ancho. La central no se auto propulsa, sino que debe transportarse a su destino a remolque y atracar en el puerto deseado.

La central está equipada con dos reactores que pueden generar hasta 70 MW de electricidad, suficientes para abastecer a una ciudad de 200.000 habitantes. l objetivo de la unidad es suministrar electricidad a ciudades portuarias y plataformas de gas y petróleo situadas en mar abierto, explican sus creadores. Akadémik Lomonósov también puede desalinizar el agua y producir hasta 240.000 metros cúbicos de agua dulce al día. El periodo de explotación de la unidad es de 35-40 años.

#Russia has completed construction of the world's first Floating Nuclear Power Station – the Akademik Lomonosov – it is now being towed from Saint-Petersburg to Murmansk. This Fall the FNPP will launch & test its reactors, by Summer 2019 Akademik Lomonosov will go operational pic.twitter.com/fX9PJN9cwL

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) April 29, 2018