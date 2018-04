"Las niñas iban al jardín con moretones": tío que luchó por custodia de Ámbar revela historial "violento" del presunto asesino

Ignacio Páez, quien es tío biológico de Ámbar, aseguró que Andrés Espinoza Aravena, quien está detenido por ser el presunto autor de la violación y muerte de la pequeña, es un "hombre violento", afirmando que durante meses peleó por tener la custodia legal de la menor.

En conversación con el matinal de TVN "Muy Buenos Días", el hombre relató sobre el sospechoso del hecho que "yo sabía que él no era un hombre competente para cuidarla porque era un hombre violento, y tengo testigos, tengo pruebas. Era violento con su mujer, alzaba la voz".

Publimetro Chile "Estoy desesperada, mi nieta iba a jugar a esa casa": conmoción total en Rinconada de Los Andes tras violación y asesinato de la pequeña Ámbar Los vecinos de la menor se encuentran en estado de shock tras lo ocurrido. Este lunes en tanto se formaliza al principal sospechoso.

Asimismo, señaló que el día a día de Ámbar y su hermana mayor era difícil, asegurando que "las niñas iban al jardín con moretones". Además, indicó que Espinoza salía a "carretear" dejando a los niños a cuidados de terceros y que manejaba sin licencia.

Páez afirmó que intentó durante meses tener la tuición legal de la menor, pero que nunca logró. "Me hicieron discriminación, me tiraron a un lado por mi preferencia sexual (…) ellos me preguntaron antes de la audiencia si era homosexual y yo dije que sí, dijeron que no había problema y después me salen con esto", expresó.

"Quiero hacer un llamado a todo el país, a que salgan a las calles a marchar, que alcen la voz, para que esto no ocurra mas en nuestro país, que niños de un año de dos años no sigan siendo abusado por estas mentes enfermas. Quiero hacer un llamado al Gobierno que modifique las leyes, que ponga mano dura, que no sigan ocurriendo hechos macabros. Anteriormente fue Sofía, fue la abuela que mato a su nieto (en La Calera), ahora fue mi sobrina", remató el hombre.