Ministro de hacienda: "se han creado 184 mil empleos en este economía que crece"

El ministro de hacienda, Felipe Larraín, ponderó de manera positiva las cifras de empleo, suministradas este lunes por el INE, destacando que muchas más mujeres están buscando trabajo, en una economía que ofrece más empleos de calidad.

"En vísperas del Día del Trabajo, tuvimos cifras de empleo. Empleos de calidad, con seguridad social y que incluso dan acogida especial a los migrantes. Ese es el tipo de empleo que buscamos en Chile. El INE registra un leve aumento por la tasa de desempleo nacional, pero hay que entender por qué ocurre esto. Hay bastante dinamismo laboral, se han creado 184 mil nuevos empleos en los últimos doce meses, y vemos que particularmente las mujeres han salido a buscar trabajo. Hay un aumento de 5 % en este rubro", comentó Larraín en visita a una cadena de alimentos.

Argumentó el hombre fuerte de las finanzas nacionales, que "el grueso de los empleos son asalariados: más del 80 % cumplen con todas las garantías, y los empleos por cuenta propia son los menos. Si bien es cierto que la preponderancia ha sido la creación de los empleos públicos, en los últimos tiempos se han registrado 40 mil nuevas plazas en el ámbito privado. Y el empleado asalariado privado crece mucho más que el de cuenta propia. Esto nos gusta. Pero insisto no quiero sacar cuentas alegres y hay que seguir trabajando".

Agencia Uno

Minería en alza

Al referirse Larraín a los datos de IPI, "tenemos un aumento de 27% en el sector minero y, cuando conozcamos los números del Imacec, estaremos frente a un potencial un aumento por el orden del 4 %. Esta es una carrera de largo aliento, es un trabajo para fondistas".

En temas de contingencia, y tras ser requerido por la prensa especializada, Larraín se refirió a la polémica con su antecesor Nicolás Eyzaguirre, en torno a los programas sin respaldo en el presupuesto público que fueron dejados como herencia por la administración Bachelet.

"Lo que nosotros hemos entregado fue la cifra de presiones de gastos comprometidos: yo no quiero polemizar con el ex ministro Eyzaguirre, con quien tengo una muy buena relación personal. Pero mi deber como ministro de hacienda es informar que muchos gastos no tienen respaldo en el presupuesto, ni en el tesoro público, en el orden de los US$ 5500 millones en los últimos 4 años", comentó con firmeza el funcionario.

Larraín insistió que la administración Piñera "ser hará cargo de ese problema", que le hará frente y por ello van a hacer ajustes en materia de recorte fiscal. "Así, debemos apretarnos un poco más el cinturón, para hacer espacio que va a beneficiar a la clase media y a los más vulnerables, que fue el ofrecimiento del presidente Piñera en la campaña electoral".

Puntualizó el ministro de hacienda que "no sólo con austeridad fiscal vamos a salir del problema: esta economía debe ponerse de pie. Así con un control de los ingresos que están creciendo, un aumento moderado de los gastos y la austeridad fiscal, vamos a poder realizar programas dirigidos a la clase media chilena. El miércoles 2 de mayo en el congreso, vamos a transparentar, no vamos a pelear , al informar sobre el estado en que recibimos las finanzas de la república"