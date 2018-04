Toda una millenial: Mujer da a luz a siguiendo un tutorial de You Tube

Tia Freeman, de 22 años, se vio obligada a parir a solas en una habitación de hotel de Estambul, donde estaba haciendo escala, tan sólo ayudada por un tutorial que encontró navegando por ‘YouTube’.

La mujer descubrió que estaba embarazada en enero, cuando ya estaba en su tercer trimestre de gestación. La joven había sacado un billete de avión para volar a Alemania y encontrase allí con un amigo. Debido a los altos precios del pasaje decidió no interrumpir su viaje, así el 7 de marzo emprendió rumbo a Europa. Antes de llegar a su destino, Freeman debía hacer escala en Estambul (Turquía).

Según se cuenta en Twitter, la mujer habría sentido los primeros dolores del parto, que confundió con una indigestión del pescado.

So I had already purchased tickets for a vacay in Germany and ya girl was not about to waste international flight money. So I was like if the boy comes on time I should be all good in the hood. So I came home for two seconds before hopping on the my flight to Germany. pic.twitter.com/SWYOpatnEN

"No sabía si era el salmón, el vuelo o que había llegado mi momento, pero me empezó a doler la tripa. Quedaba una hora para aterrizar y estaba convencida de que tenía una intoxicación alimentaria. Me dolía todo", escribió Freeman en su Twitter.

Confirmó que se encontraba en trabajo de parto cuando llegó al hotel en Estambul y explicó en su Twitter la razón por la que se vio obligada a recurrir a YouTube.

"Cuando llegué al hotel ya supe que estaba de parto. No había otra explicación porque ni siquiera podía ponerme de pie. Estaba en un país extranjero donde nadie habla inglés, no tenía el número de emergencias de este país y no sabía qué hacer. Así que me puse en modo millennial y busqué qué hacer en YouTube. Y ahí estaba, sola en una habitación de hotel buscando cómo dar a luz a mi bebé", escribió Freeman.

The short version:

My friend Tia was on the way to Germany to visit me.

During her Layover in Istanbul she GAVE BIRTH to a HEALTHY BABY BOY

In a Hotel Room

BY HERSELF

Tied and cut the Umbilical Chord

BY HERSELF

AND WENT TO THE AIRPORT THE NEXT DAY LIKE NOTHING HAPPEND pic.twitter.com/iz6976bjsd

— Jakob Johnson (@JohnsonJakob) April 25, 2018