Dramático relato del crack de la Roma: "De niño robaba para comer"

El volante belga Radja Nainggolan, figura fundamental de la Roma de Italia, se confesó en la previa de la semifinal de vuelta de la Champions League ante Liverpool, dando detalles tremendos de su juventud e infancia.

En entrevista con el diario Times, el Ninja sacó a relucir su peor cara, confesando los duros días que atravesó antes de ser futbolista profesional.

"Mi madre estaba sola y fue difícil para ella. Trabajaba muy duro y tenía tres empleos para pagar todas las cuentas. Yo crecí en la calle", expresó el ex compañero de Mauricio Pinilla en Cagliari.

En esa línea, añadió sin ningún tapujo que "teníamos una casa, pero yo siempre estaba en la calle. Desde la mañana hasta la noche. Nunca me concentré en mis estudios. Cometí algunos errores también. De niño robaba para comer. Pequeñas cosas. Robé comida cuando tenía hambre. No fue un buen período. No podía pagar nada".

Sobre su futuro, el mediocampista de la Roma no piensa en cambiar de rumbo, pese a los rumores que lo ligan a los más poderosos de Europa.

"Ahora sólo pienso en la Roma. Han escrito de todo sobre mí durante 10 años, pero todavía estoy aquí. Yo sólo los dejo hablar, estoy bien aquí y tengo todo lo que necesito. Mi familia vive bien", reveló.

Y de un posible salto a Inglaterra, Nainggolan reconoce que "me gusta el fútbol inglés y ver sus partidos, pero tengo casi 30 años. ¿Debo comenzar de nuevo? Es difícil. Y odio la lluvia. Estuvimos en Liverpool dos días y no ha dejado de llover ni un momento. Y también hizo frío".