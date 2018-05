El futuro “supermercado” de los servicios online

“Me vestí elegante, me puse horario y no me podía tomar vacaciones, ni un sólo día libre hasta que cumpliera un año trabajando, mientras buscaba una idea para emprender”. Así describe Sebastián Valín el momento en que decidió tomar el camino de ser un emprendedor cuando se encontraba cursando el último año de Ingeniería Civil Estructural.

En ese contexto, quiso cotizar seguros de auto para su hermano menor y la dificultad que esto comprendía más la letra chica lo llevaron a estudiar el tema y crear, en 2009, ComparaOnline, una herramienta que contrasta información en línea.

“Partimos como un pequeño emprendimiento y hoy contamos con aproximadamente 300 colaboradores en Chile, Brasil y Colombia”, cuenta orgulloso Valín.

Lo que viene

Actualmente tienen más de diez productos para comparar, pero los estrellas son los seguros de auto y de viaje.

“En el mediano plazo nos gustaría seguir creciendo en los mercados de la región y agregar cada vez más productos a nuestro portafolio para que podamos ser realmente el ‘supermercado’ de todos los productos y servicios financieros de nuestros clientes”, señala el también emprendedor de Endeavor.

Respecto a los obstáculos de emprender, Sebastián asevera que en nuestro país “nunca ha sido fácil, el acceso a capital es bastante difícil, de hecho, ComparaOnline ha levantado la gran mayoría de sus fondos fuera de Chile”.

El emprendimiento de Valín ha recaudado más de 33 millones de dólares en capital de riesgo y en a última ronda levantaron US$ 14 millones.

“Lo invertiremos en mejoras en nuestro sitio siempre enfocadas en la experiencia del usuario y en la expansión a otros países de Latinoamérica”, aclara.

En esa línea, el emprendedor destaca que “la mayoría de las personas que han influido en el crecimiento de ComparaOnline, incluyendo a gran parte de nuestros inversionistas, han llegado gracias a Endeavor”.

Dentro del plan de internacionalización de ComparaOnline se encuentra aterrizar en Argentina durante este año para seguir en México (2019/20) y Perú (2021/22). Asimismo, esperan duplicar sus ingresos en Brasil y Colombia en dos años.

“Nuestro foco fuerte es en Brasil, donde queremos potenciar nuestra participación de mercado y también posicionar nuestra marca fuertemente en ese país convirtiéndonos en referente en educación financiera”, agrega Valín.

De los dos millones de visitas mensuales que recibe la plataforma, 50% corresponde a Brasil, 41% a Chile y 9% a Colombia.