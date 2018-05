NBA: LeBron James volvió a ser la gran figura de Cleveland en el inicio de las semifinales de la Conferencia Este

LeBron James volvió a echarse el equipo al hombro al ser la gran figura en el triunfo a domicilio y en la prórroga de Cleveland Cavaliers 113-112 sobre Toronto Raptos en el arranque de las semifinales de la Conferencia Este.

El alero de los 'Cavs' aportó un triple-doble de 26 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes, mientras que Kyle Korver anotó 19 tantos, incluyendo el triple para tomar la ventaja en el tiempo extra por Cleveland, que nunca estuvo al frente en el tiempo regular. Tristan Thompson finalizó con 14 puntos y 12 tableros por los Cavaliers.

El segundo partido entre Cleveland y Toronto se jugará el próximo jueves en el mismo escenario del Air Canada Centre de Toronto.

LeBron James (26 PTS, 13 AST, 11 REB) posts his 2nd triple-double of the #NBAPlayoffs to fuel the @cavs in Game 1! #WhateverItTakes pic.twitter.com/EzQZWoR7nd

— NBA (@NBA) May 2, 2018