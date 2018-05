Cáncer de mama: El trágico error informático que mató a más de 270 mujeres en Reino Unido

Hasta 270 mujeres han muerto por cáncer de mama debido a que un error informático de 2009 afectara a la programación de las revisiones rutinarias de 450.000 pacientes, según ha revelado este miércoles el ministro de Sanidad británico, Jeremy Hunt. Entre 135 y 270 mujeres "podrían haber visto sus vidas acortadas como consecuencia" de un error por la que no se enviaron las citaciones para las revisiones, ha explicado Hunt en comparecencia en la Cámara de los Comunes.

Según la normativa actual, la Sanidad pública invita a todas las mujeres de entre 50 y 70 años a someterse, cada tres años, a una mamografía para prevenir el cáncer de mama.

El error que ha propiciado que no se enviaran las cartas de recordatorio para las revisiones a mujeres de entre 68 y 71 años de 2009 a 2018 podrían haber resultado en la no realización de 450.000 revisiones, por lo que estas mujeres habrían perdido la oportunidad de ser diagnosticadas de forma precoz y por tanto de recibir un tratamiento eficaz, informa el diario británico "The Guardian".

NEWS: Women offered NHS breast screening after missed invitations https://t.co/YiOzvNsDK6 — PublicHealthEngland (@PHE_uk) May 2, 2018

El Gobierno ha ordenado ya una investigación independiente sobre esta cuestión, hecha pública en enero por Sanidad Pública de Inglaterra (PHE) después de casi una década de errores, ha explicado Hunt. Hurt se ha disculpado "de todo corazón y sin reservas por el sufrimiento causado".

El portavoz laborista (oposición) de Sanidad, Jonathan Ashworth, ha reprochado que "ocho años son muchos años sin detectar un error de esta magnitud" y ha apuntado a los primeros indicios del fallo que no fueron tenidos en cuenta.

Según Public Health England, el programa de detección en Inglaterra detecta alrededor de 18.400 cánceres por año, salvando 1.300 vidas.

“Es muy preocupante que tantas mujeres no recibieron una invitación a mamografías en un período prolongado”, dijo Emma Greenwood, directora de políticas y asuntos públicos del Cancer Research U.K., en una declaración. Greenwod dijo que muchos casos de cáncer mamario son detectados por las mismas pacientes y recomendó que las mujeres preocupadas por la posibilidad de perderse su examen deben contactar a sus médicos.