El misterio de un auto colgado de un puente en Canadá que nadie sabe cómo llegó allí

Un Honda Civic oscuro fue encontrado en la mañana del miércoles colgando del puente Leaside ubicado en Toronto, Canadá. Suspendido en el aire sobre el valle Don.

El vehículo estaba vacío y no tenía patente. Le faltaban algunas ventanillas, le habían quitado algunas partes de la carrocería y la gran incógnita que tenían las autoridades era saber cómo había llegado hasta allí.

Now that’s impressive. Car found hanging from the #LeasideBridge in the #DonValley this morning. #ultimateprank #Toronto #Thingsyouseewhilebiking pic.twitter.com/RF1ucxPfCy

Police are investigating this car dangling from a bridge beside the DVP. If you have any information on who/what/why, please contact @TorontoPolice. pic.twitter.com/CKptWpXbCR

