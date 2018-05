NBA: Utah Jazz da el golpe y empareja la serie ante Houston Rockets en las semifinales de la Conferencia Oeste

Una importante victoria logró Utah Jazz sobre Houston Rockets por 116 a 108 como visitante, en el segundo partido de la serie por las semifinales de la Conferencia Oeste de los playoffs de la NBA.

El quinteto de Salt Lake lograron emparejar la serie 1-1, luego de haber perdido en el primer compromiso ante los de Texas.

Utah Jazz tuvo en Joe Ingles su mejor exponente al anotarse con 27 puntos. Los siete triples de Ingles constituyeron también la mejor cifra en su carrera, mientras que el estelar novato Mitchell añadió 17 unidades y 11 asistencias en su primer juego de playoffs.

El siguiente duelo entre ambos quintetos será el próximo viernes a las 23:30 horas en el Vivint Smart Home Arena.

Joe Ingles sinks #NBAPlayoffs franchise-record 7 triples (27 PTS) to help the @utahjazz even the series at 1! #TakeNote pic.twitter.com/PlncVDPRlM

— NBA (@NBA) May 3, 2018