"¡Se supo todo!": Trump confiesa que pagó por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels

El presidente Donald Trump dijo el jueves que reembolsó a su abogado, Michael Cohen, por los fondos que pagó para mantener callada a la actriz porno Stormy Daniels, quien acusa una relación con el mandatario.

AP

A través de las redes sociales, Trump admitió que efectuó el pago, que “no tuvo nada que ver con la campaña", a través de un anticipo mensual por servicios a prestar “desde el cual realizó, por medio de reembolso, un contrato privado entre dos partes que se conoce como un acuerdo de confidencialidad”.

El presidente añadió que “se utilizó el acuerdo para detener las acusaciones falsas y extorsivas hechas por ella acerca de una relación”.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

"Este tipo de acuerdos es muy común entre las celebridades y la gente de la riqueza. En este caso está en plena vigencia y será utilizado en arbitraje por daños y perjuicios contra la Sra. Clifford (Daniels). El acuerdo se usó para detener las acusaciones falsas y de extorsión hechas por ella sobre una aventura, a pesar de haber firmado ya una carta detallada admitiendo que no había asunto", explicó.

…very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

"Antes de la violación del trato por parte de la Sra. Clifford y su abogado, este era un acuerdo privado. Dinero de la campaña, o contribuciones de campaña, no jugó ningún rollo en esta transacción", aseguró el mandatario.

…despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

El mandatario había dicho anteriormente que desconocía un pago de 130 mil dólares a Daniels días antes de la elección de 2016 a cambio de su silencio sobre una presunta relación sexual con Trump.

Lo echaron al agua

En una sorprendente revelación, el nuevo abogado de Trump, Rudolph Giuliani, dijo en la víspera que el mandatario le reembolsó a Cohen los 130 mil dólares que éste le pagó a Daniels, con lo que contradijo las afirmaciones anteriores de Trump.

Durante una presentación en el canal Fox News, Giuliani dijo que el dinero había sido “canalizado… a través de la firma de abogados y el presidente lo reembolsó”.

Al preguntársele si Trump sabía acerca del trato, Giuliani respondió: “Él no sabía los detalles del mismo, hasta donde yo sé. Pero sí estaba al tanto del acuerdo en general, que Michael atendería cosas como esta, de la misma forma en que yo me encargo de este tipo de cosas para mis clientes. No los molesto con cada cosa que surge. Se trata de gente muy ocupada”.