"Mi única culpa fue haberme enamorado de Leandro": la carta de la joven que asaltó una comisaría por un amor enfermizo

Ludmila Zahira Bustamante (19), alias Zahi, una joven argentina detenida por presuntamente organizar un plan para liberar a su pareja, Leandro Aranda (22), de la cárcel decidió contar su versión de los hechos a través de una carta.

En la carta, difundida este jueves por su abogado en el canal argentino A24, la joven descarta ser la actora intelectual del asalto a la comisaría de San Justo para liberar a Aranda, con quien tiene un pequeño hijo.

"Yo soy Zahira Ludmila Bustamante y quiero aclararle a la población que no soy jefa de banda alguna, que no planifiqué la fuga de mi marido y que no conseguí ni armas ni uniformes", señala.

Zahira Ludmila Bustamante, la novia de Leandro Aranda, acusada de diagramar el intento de copamiento de la Comisaria 1era de San Justo, escribió una carta desde su lugar de detencion y dice ser inocente pic.twitter.com/losy3Yn981 — German Monaco (@GermanMonaco) May 4, 2018

Según Zahi, ella no habría participado en la fuga sino que la "detuvieron a media cuadra de la comisaría engañada, diciendo que me habían autorizado a ver a mi marido y que también detuvieron a mi primo que me había acompañado".

"Mi única culpa fue haberme enamorado de Leandro, que tenía miedo que lo mataran en un penal y que por eso yo le prometí, 'quédate tranquilo' mi amor que yo te voy a sacar", sentencia.

Perdón

Junto con excusarse, la argentina pidió perdón a "la sociedad, a mi familia, a mi hijo por lo sucedido, y le pido a Dios que me perdone porque yo sólo actué por amor".

Además, aseguro que reza "para que la Rocío, la policía baleada, vuelva a caminar, ya que gracias a Dios está viva".

La madrugada del lunes un grupo de cuatro hombres armados arribó a la comisaría de San Justo para liberar a Aranda, detenido por asesinar a un complice de narcotráfico que se había quedado con parte de la droga.