Hijo de Andrés Chadwick renuncia a su cargo tras críticas por nepotismo

En una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick Costa, hijo del ministro del Interior y sobrino del mandatario, oficializó su renuncia al cargo de Productor General de Presidencia, tras las críticas por nepotismo recibidas en los últimos días.

En la misiva dada a conocer por el propio Chadwick Costa, indica que “hoy existe la intención de prejuzgar la participación de familiares en el Gobierno, sin valorar los méritos, ni las capacidades, y yo no quiero perjudicarlo a usted, al Gobierno y mucho menos, alimentar a los malintencionados que buscan atacar a mi familia”.

“Pienso que la política no debiera tratarse nunca de las personas, sino de las ideas detrás de un proyecto, un propósito, una misión. Siempre he querido, con mi esfuerzo, colaborar a esa causa. Jamás he querido que mi trabajo genere interpretaciones que puedan causar algún daño a Usted, al equipo o al gobierno”, continúa.

Chadwick Costa fue cuestionado debido a sus contactos familiares, y por los más de tres millones de pesos mensuales que recibía por sus labores. En la carta considera como un “honor y un privilegio trabajar con usted y servirle a este extraordinario equipo y su noble misión”.