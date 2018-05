Presidente de la Comunidad Judía de Chile a 70 años del origen de Israel: "Queremos tener una mejor relación con los palestinos chilenos"

Israel cumple 70 años. Pese a que la declaración de su origen quedó establecida el 14 de mayo de 1948, la Comunidad Judía de Chile (Cjch) celebró durante todo abril, tal como ocurrió en varias partes del mundo. De hecho, seguirán alegres en este mes, a causa de esta simbólica fecha. Es así como, más allá de pensar en el pasado, también miran al futuro.

Así al menos lo manifestó a Publimetro Shai Agosin, presidente de esta comunidad. "Los objetivos que tenemos es tratar de tener leyes que protejan a los migrantes, a las minorías sexuales y también trabajar por la inserción. Sobre esto queremos que la Cjch sea vista como parte de nuestra patria, parte de Chile. Somos parte de este país y lo hemos demostrado por estos 111 años que llevamos organizados", precisa.

Mejorar relaciones

Siguiendo esa línea indica que buscan vincularse con todos, sin distinción. "Otro de nuestros objetivos es tener una mejor relación con la Comunidad Palestina de Chile. Somos comunidades hermanas, que hemos tenido una larga data de buena relación en el país", añade.

Sobre esta línea indica que "nuestra relación con el estado de Israel parte así: en primer lugar somos chilenos pero también judíos, tenemos una relación milenaria con el Estado de Israel, por lo tanto sentimos mucho afecto y mucho cariño por estos 70 años".

No obstante, no niega que hay episodios que los mantienen en alerta. "Hemos tenido situaciones en universidades que nos tienen más o menos preocupados. Hubo un caso con un muchacho, Jorge Testa, cuando trataron de que no fuera candidato a consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile diciendo que él era sionista. Ese es un acto de discriminación pura, porque él es judío. Ahora, con quienes hicieron este planteamiento hemos intentado conversar, pero se ha hecho muy difícil hacerlo".

Por eso reitera: "tuvimos una reunión con el canciller Roberto Ampuero, tanto Comunidad Judía como Palestina por separado, todo en búsqueda de tener mejor relaciones entre ambas".

Migración

Considerando que mayormente la Cjch fue fundada por migrantes, su presidente actual también tiene mucho que decir. "Creemos que Chile tiene que abrir las puertas en materia de migración, con ciertos controles como se está tratando de hacer, porque los extranjeros son un aporte al país, creemos en eso. Tanto así que nosotros trabajamos con la comunidad haitiana y los apoyamos dentro de nuestras posibilidades. Asimismo, colaboramos con la ley de antidiscriminación y la que está en contra de la incitación a la violencia que el año pasado fue enviada al Congreso", precisa.

"Nos hemos propuesto apoyar a los migrantes, dentro de la posibilidades que tenemos. Por ejemplo, ver cómo poder ubicarlos en nuestra patria, asesorarlos en temas de salud, educación, idioma y otros aspectos fundamentales para tener un Chile más diverso", sentencia el presidente de la Cjch.