"Le quedaron gustando los viajes": Kim Jong-un y Xi Jinping realizaron una reunión secreta en China

El gobierno chino informó el martes que el presidente Xi Jinping se ha reunido con el líder norcoreano Kim Jong-un en una ciudad portuaria del norte de China.

La reunión, realizada el lunes y martes en Dalian, se realizó con el fin de discutir los últimos progresos diplomáticos en la península coreana.

Esta es la segunda cita entre los dos mandatarios en las últimas semanas, la primera fue en marzo cuando Kim visitó Beijing, antes de la cumbre intercoreana.

La mañana del miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiso ser menos y escribió a través de Twitter que estará hablando con su "amigo, el presidente Xi de China".

"Estaré hablando con mi amigo, el presidente Xi de china, esta mañana a las 8:30 horas. Los principales temas serán comercio, donde están pasando cosas buenas, y Corea del Norte, donde las relaciones y la confianza se está construyendo", escribió.

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2018