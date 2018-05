Teletón imparte seminario de educación inclusiva con expositores de nivel mundial

Teletón inauguró el Seminario de promoción de educación inclusiva en las Américas. En el que participan la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional de Teletones (ORITEL), en el marco de un convenio colaborativo entre ambas instituciones.

Los relatores que lideran el seminario son destacados expertos asociados a la educación inclusiva y promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad, ellos son: Mel Ainscow, inglés, coautor del Índice de Inclusión, instrumento para apoyar el desarrollo de escuelas inclusivas, traducido a más de 40 idiomas y recomendado por la UNESCO; Ignacio Calderón, español, asesor científico en el área de educación de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down; Silvia Bersanelli, argentina, fue presidenta del comité de seguimiento de la convención interamericana en discapacidad de la OEA y presidenta del consejo nacional de la discapacidad de Argentina; y Pamela Molina Toledo, chilena, especialista en discapacidad de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad, en el departamento de inclusión social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, en Washington D.C., USA.

A la inauguración asistieron autoridades como la representante de OEA y conferencista, Pamela Molina, el Director Nacional de SENADIS, Daniel Concha, el Jefe de la División de Educación General de MINEDUC, José Palma Vega, representantes de Junji, fundaciones e instituciones educativas.

La ceremonia contó con un saludo de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, enviado desde Washington D.C. que mencionó el vínculo con ORITEL destacando el respaldo que entrega a las campañas conjuntas.

Mientras que Teletón contó con la presencia de su vicepresidente Ejecutivo Ademir Domic, la Directora Ejecutiva de Teletón y miembro del Consejo de ORITEL, Ximena Casarejos, el Director Médico Nacional de Teletón, Doctor Milton González entre otros profesionales.

Por su parte la Directora Ejecutiva, al respecto dijo “esta histórica alianza entre OEA y Oritel es un orgullo para nosotros. Y seminarios como estos son el reflejo del permanente trabajo que hemos realizado en estos 40 años de Teletón, visibilizando la discapacidad y velando por los de derechos de las personas con situación de discapacidad. Tenemos la certeza que este seminario será un aporte a la educación inclusiva del país, así que los invito para que trabajemos juntos en la construcción de nuevas y mejores políticas públicas en el ámbito educativo”.

CIFRAS DE INCLUSIÓN

A nivel mundial la población con discapacidad representa la minoría más grande del mundo, correspondiente al 15% de la población, más de mil millones de personas.

De ellos, doscientos millones de niños y niñas tienen discapacidad, de los cuales el 90% no asiste a la escuela según datos de UNICEF, 2016; UNESCO. Al respecto se calcula que el 50% de los niños en edad de recibir educación primaria, que no asiste a la escuela, vive en zonas afectadas por conflictos.

En nuestro país, las cifras son más alentadoras, según informe de la ENDISC II la población nacional en situación de discapacidad, alcanza el 16,7% de la población general. Y en relación a la educación, el 96% de los niños en situación de discapacidad asiste a un establecimiento educacional, y de este grupo el 11,8% asiste a un establecimiento de educación especial.

No obstante, Chile tiene el gran desafío de avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad. En Teletón el 87% de los usuarios asiste al sistema educacional, sin embargo, hay un 13% que no figura inserto en el sistema educativo.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“¿Cómo cambiar la educación? No hay una respuesta simple, la clave es la colaboración entre muchas personas diferentes y también requiere liderazgos. Los profesores son cruciales en todo esto. Los sistemas educativos deberían invertir en sus profesores, para que ellos deban sentirse valorados y respaldados de que su labor es una tarea importante. Porque sí están haciendo un trabajo importante. En mi opinión los profesores son los profesionales más importantes de nuestra sociedad” dijo Mel Ainscow, inglés, coautor del Índice de Inclusión, instrumento para apoyar el desarrollo de escuelas inclusivas, que fue traducido a más de 40 idiomas, recomendado por la UNESCO.

“Pensamos que al tener una persona con discapacidad en un aula ya es una sala de clases inclusiva y eso no es así. Para que se produzca esa educación inclusiva es necesario que las personas puedan aprender, progresar y que sean reconocidas en su aprendizaje. Todavía hay un gran desafío respecto a cómo hacemos las escuelas más democráticas y como hacemos para que las diferentes voces que no se han oído tengan resonancia” explicó Ignacio Calderón, español, asesor científico en el área de educación de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down.

“El sistema educativo tiene que empezar a flexibilizarse y a cambiar en función de la población que el mundo está teniendo. Los estudiantes de Chile, de Perú, de Argentina y los de Inglaterra son otros chicos, entonces el sistema educativo tiene que empezar a revisar sus estructuras y organizaciones en función de los nuevos niños que habitan este mundo y en este contexto la inclusión educativa es un espacio para rescatar valores para trabajar por un mundo cada vez más justo y equitativo en todos los aspectos” expresó Silvia Bersanelli, argentina, fue presidenta del comité de seguimiento de la convención interamericana en discapacidad de la OEA y presidenta del consejo nacional de la discapacidad de Argentina.

“La comunicación pública necesita cambiar el lenguaje y necesita mostrar a las personas con discapacidad como sujeto de su propia vida, actuando, participando, igual que todos los demás si nosotros cambiamos eso, podemos lograr que la persona aprenda. Más que nada necesitamos difundir un cambio de paradigma. Las barreras que todavía existen van a cambiar en la medida que nosotros cambiamos el lenguaje y difundimos mejor el lenguaje de la inclusión” expresó Pamela Molina Toledo, chilena, especialista en discapacidad de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad, en el departamento de inclusión social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA.