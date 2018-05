Renunció general por caso de filtración la hoja de vida de Hermes Soto: era el mismo a cargo de investigar la "Operación Huracán"

Filtración de información. En ese hecho se vio involucrado el general Mauricio Murillo, ascendido hace dos meses a ese cargo después que Hermes Soto llegara a la dirección de Carabineros. Un día antes, alguien hizo llegar a varios la hoja de vida de la flamante autoridad donde se registraba un hito por lo menos, curioso: que Soto fue arrestado en su juventud por visitar una casa de lenocinio.

El dato fue filtrado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez y eso motivó que se iniciara una investigación en la Fiscalía Militar. Mientras la investigación seguía su curso, a Murillo lo dejaron en su cargo como general y lo pusieron cargo de investigar la "Operación Huracán". No obstante, en el transcurso del proceso hubo una incongruencia entre lo que declaró el 9 de abril y en cómo se desenvolvieron los hechos del "soplo" del dato de Soto.

Según indica El Mostrador, a través de un sumario interno hecho en Carabineros determinaron que el plan de filtrar el dato habría nacido en una conversación que mantuvieron en un almuerzo donde participaron el general Julio Pineda (quien fue director subrogante tras la renuncia de Bruno Villalobos), el mismo Murillo y otros oficiales de alto rango. En esa conversación Pineda habría solicitado a Jorge Espinoza Alarcón -oficial de inteligencia y coronal- buscar la hoja de vida de Hermes Soto.

Intentó cambiar su declaración

Consultado el 9 de abril sobre esta solicitud, según indica el medio, Murillo habría dicho que no sabía de esto. "No, coronel, yo nunca escuché que el general director subrogante hiciera ese requerimiento. Hago presente que me levanté de la mesa y salí en algunas oportunidades del local para responder el teléfono".

No obstante, al avanzar la investigación terminó yendo donde el coronel Víctor Neira el 17 de abril para decirle todo lo contrario, que sí había escuchado a Pineda realizar la solicitud. La idea es que Neira pudiera acomodar los hechos para aparecer declarando eso y no la versión que pronunció el pasado 9 de abril, cuando lo negaba todo.

Ese mismo día, el coronel Neira avisó de esto a las autoridades y se abrió un nuevo proceso por presión indebida. No obstante, con la renuncia de Murillo, esa investigación tendrá un drástico cambio.