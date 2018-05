Por proteger a su nieta: abuela le negó la salida con su padre por Valparaíso y hombre le abrió el cráneo con un machete

Como "El Piraña". Así se apoda C. A. P. de 40 años quien es adicto a la pasta base y que fue detenido por agredir a su ex suegra, luego que la señora le negara la posibilidad a éste de salir con su hija, con el objetivo de proteger su integridad.

El hecho se registró este miércoles a eso de las 16:45 cuando "El Piraña" llegó hasta la parte alta de Calle Uno del Cerro Cordillera a buscar a su hija. La menor vive con su madre biológica -quien es la ex pareja de C. A. P- y su abuelita según indica La Estrella de Valparaíso.

Al momento en que el hombre golpeó la puerta, sólo se encontraban en casa su hija y su abuela de 55 años. Por eso, la mayor de las mujeres le indicó al insistente padre que era imposible que la pequeña saliera de casa: la mamá era la única que podía darle ese permiso y ella no estaba ahí. "No", reiteró.

Brutal agresión

A causa de esto, "El Piraña" extrajo un machete que tenía oculto entre sus pertenencias y agredió brutalmente a su ex suegra en la cabeza, dejándola con un TEC abierto. Aún así, alcanzó a llamar a Carabineros porque el hombre tras la golpiza, escapó.

Cuando personal de la Tenencia Cordillera llegó al domicilio, intentaron recabar información sobre el autor de la golpiza. También determinaron el traslado de la señora a la urgencia del consultorio Quebrada Verde de Valparaíso. Producto de la gravedad de las lesiones, terminó siendo derivada hasta el Hospital Carlos Van Buren donde se confirmó que tenía un corte de 15 centímetros de extensión en el cráneo.

Por lo mismo, se mantiene grave pero fuera de riesgo vital.

Detención

A causa de que Carabineros asistió al procedimiento en un corto lapso de tiempo, a través de un patrullaje dieron con "El Piraña". Este, al notar que estaba siendo perseguido, terminó arrojándose a una quebrada donde se deshizo del machete.

Tras un trabajo coordinado, los oficiales lo detuvieron. Al comprobar su identidad notaron que tenía antecedentes penales, entre ellos el homicidio de su propio hermano a puñaladas.

Según indica el medio regional, no existían antecedentes de violencia intrafamiliar pero presuntamente por el medio que tenía la ex pareja de declarar en su contra. De hecho, esta sería la razón por la cual la mujer se habría separado de él y le habría insistido a la abuela de la niña que no dejara que la pequeña saliera sola con su padre.