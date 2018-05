"La chavala lo disfruta": Un profesor universitario defiende a "La Manada" y desata la ira en redes

Nueva polémica en redes sociales relacionada con la sentencia a "La Manada". En esta ocasión, ha sido Luciano Méndez, un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), quien ha publicado un video en Facebook donde señala que no hubo abusos sexuales a la víctima de San Fermín y que los condenados deberían ser absueltos.

"La chavala se ve sola, borracha; sin tener que hacer en San Fermín y sin amigos", apunta Luciano Méndez. Por esta razón, según afirma el docente, la chica vio a "cinco tipos con ganas de marcha" y se fue con ellos hasta que se acaba "morreando con los tipos, claramente. Sabe a lo que va".

No he visto el vídeo pero estoy seguro de que la chavala disfruta la situación. Después no se qué pasó. O los tipos se largaron y la dejaron tirada, cosa que no es elegante pero tampoco punible”.