Una heroína: La primera dama de Brasil se tira a un lago para salvar a su perro

La primera dama de Brasil, Marcela Temer, se lanzó al lago del palacio presidencial para salvar a su perro, de nombre Picoly, que estaba siendo atacado por unos patos y no era capaz de salir del agua.

La ex reina de belleza no tuvo reparos en saltar al lago para rescatar a su mascota con la ropa puesta. El incidente ocurrió el pasado 22 de abril pero hasta hoy no se ha publicado en la prensa brasileña, provocando una ola de bromas en las redes sociales.

Imagens exclusivas de Marcela Temer no momento exato em que ela pula no lago para salvar seu cachorro pic.twitter.com/BQHFHRe1eL — Alt (@guilhermealt) May 7, 2018

Según declaraciones de la asesora de prensa de la primera dama, el perro entró al agua y, cuando estaba en la mitad del lago, Temer se dio cuenta que su mascota no podía regresar, le pidió a la agente de seguridad que la acompañaba que saltara al agua y lo rescatara pero esta se negó.

Acto seguido, la primera dama se lanzó a las aguas del lago y rescató a Picoly, que está en la familia desde 2016. La agente, de quien se desconoce el nombre, fue retirada de sus funciones por haber "puesto en riesgo la integridad física" de la primera dama y trasladada a otro despacho del Gabinete de Seguridad Institucional.

El presidente de Brasil, Michel Temer, y su familia actualmente tienen dos perros, Picoly the terrier y un golden retriever llamado Thor. Se sabe que Thor apareció en las reuniones de la primera dama en el pasado.