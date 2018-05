Moreira: "Cualquier cosa que haga un político es castigada"

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, se refirió al financiamiento en la política chilena y a su rol en caso Penta.

"Hoy en día cualquier cosa que haga un político es castigada por la opinión pública y nadie nos cree", señaló el parlamentario en Estado Nacional de TVN, al ser consultado por el financiamiento a los partidos políticos y a sus miembros.

Respecto al Caso Penta y las boletas ideológicamente falsas, Moreira confesó que "creo que el cometer un error y reconocerlo no es hacerle daño al país, nadie es perfecto". "Yo no me sentí cometiendo una irregularidad", aseguró, añadiendo que “no he hecho ninguna boleta falsa porque todas las boletas falsas fueron pagadas”.

Moreira se mostró contrario a la eliminación del fuero y apostó por su regulación. También fue crítico con el ex fiscal Carlos Gajardo indicando que el "no quiso el juicio, él quería que yo le aceptara un juicio abreviado por 61 días", agregando que "yo no voy a ir a ningún juicio abreviado porque no cometí delito. El ex fiscal se caracteriza por seguir a las cámaras y arrancar de los juicios, es cosa de mirar sus estadísticas".