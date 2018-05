¿Podría albergar vida extraterrestre? La Nasa detectó géiseres en la luna Europa de Júpiter

Las pruebas de la existencia de géiseres de agua en la luna Europa fueron obtenidas por la sonda Galileo, que orbitó Júpiter durante 7 años, en 1997, pero no se habían descubierto hasta ahora.

La NASA ha anunciado que, gracias a las observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble, se han descubierto varios géiseres de agua en la superficie, evidenciando la presencia de un océano de agua líquida bajo su superficie. Esto es, Europa, la luna de Júpiter, podría albergar potencialmente vida extraterrestre.

Beneath the icy surface of Jupiter's moon Europa is perhaps one of the most promising places in the solar system to search for life.

