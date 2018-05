"CQC": Sebastián Eyzaguirre defiende a Feito con la ayuda de Ricardo Darín

La participación de "Caiga quien caiga" en el Festival de Cannest tuvo un impacto global, luego de que Gonzalo Feito realizará una pregunta a Javier Bardem que dio la vuelta al mundo. “Javier, ¿cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer?”, le preguntó el notero a lo que el actor español rápidamente respondió: “La pregunta es de una falta de gusto tremenda”.

Por ello, el episodio del lunes en la noche de "CQC" generaba un morbo especial. El programa de CHV, trato de manejar a su favor el tema, ya que abordaron la situación luego de una nota con Ricardo Darín, quien le bajó el perfil a lo ocurrido con su par español. "La tomó mal, me di cuenta y me quedé medio duro. Pero yo sí entendí que era con buena onda”, aseguró el argentino.

Acto seguido, vino el turno de Sebastián Eyzaguirre, quien se colgó de los dichos de Darín para iniciar su defensa a la labor de Feito. “A lo mejor la palabra de nosotros no te parece relevante, pero sí te invitaría a que si un tipo como Ricardo Darín, con toda la prestancia, trayectoria y el lugar que tiene en el mundo, no sólo en el cine sino que como persona, responde como responde, me parece que te tienes que preguntar dos cosas… La primera: ¿Era para tanto?. Lo segundo: En cuanto a toda la mierda que le tiraron a Gonzalo en la semana, ¿tenía sentido después de esto? Para mi, no. Me quedo con Darín, no con el amargo de Bardem”, sentenció.