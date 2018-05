87,4% de los hogares en Chile tiene acceso propio y pagado a internet

De acuerdo a las series estadísticas a diciembre de 2017 de Subtel, más de 49 millones de servicios existen hoy en el sector de las telecomunicaciones, lo que le da al sector una masividad que es difícil de encontrar en otros rubros, pero que sin embargo, aún no pueden disfrutar todos.

Así lo revela la Novena Encuesta de Accesos y Usos de Internet, correspondiente a 2017.

La encuesta arrojó que 87,4% de los hogares declaró tener acceso propio y pagado a internet, mientras que el 12,6% no tiene acceso. Si bien esta última cifra es menor que el 20,7% de hogares que declararon no tener acceso a internet en 2016, aún es un indicador relevante de la brecha digital existente en el país.

Del total de hogares que declaran tener acceso a internet, al dividirlos por edad, se aprecia una brecha importante en los hogares sólo compuestos por mayores de 65 años, con un acceso del 54,6%. Los datos revelan también importantes brechas de acceso entre las familias compuestas por hijos con edad de estudios (97% de acceso) de altos ingresos, y familias compuestas sólo por adultos mayores de 65 años de los tres quintiles con menos recursos (34,2%, 22,8% y 46,1% de acceso, respectivamente).

Razones para no tener acceso a Internet

Dentro de las razones más nombradas para explicar el no tener acceso a internet, 34,6% de los hogares escogió la alternativa “el costo del servicio de internet es muy elevado”, siendo además mencionada por la mayoría de los consultados como la razón “más importante”. Por su parte, 28,2% dijo que no tenía acceso porque “no les interesa tener internet por razones distintas a su utilidad para el hogar”; 25,4% “no saben utilizar el computador y/o smartphone”; 23,4% “no saben o no les han informado que beneficios ofrece internet al hogar”; y 15,1% “no saben o no le han informado como utilizar internet”.

Tipo de conexión

De los hogares que tienen acceso a internet, 29,6% lo hace sólo a través de una conexión móvil, 28,9% sólo a través de una conexión fija, y sólo 27,2% a través de accesos fijos y móviles. El quintil con menos ingresos apenas tiene 14,4% de acceso a accesos móviles y fijos, frente al 35,6% del quintil con mayores recursos. De esta forma un 44% de los hogares no cuenta con conexión fija a Internet.

Además, el quintil con menos recursos tiene 37,6% de acceso sólo a internet sólo vía móvil, a diferencia del quintil más alto, donde los hogares que sólo poseen ese acceso alcanzan 20,2%.

Dispositivos para acceder a conectividad

Respecto del tipo de dispositivo utilizado para acceder a internet, la encuesta arrojó que un 95,1% lo hace a través de un teléfono móvil o Smartphone, un 54,8% a través de un computador portátil, un 22% a través de una TV, y un 20,6% a través de un computador fijo.

En tanto, 89,1% de los hogares urbanos y 76,7% de los rurales declararon tener acceso propio y pagado a internet. Respecto de los motivos para contratar un servicio de internet, un 78,1% de los hogares declararon que su principal motivación es que les permite comunicarse con otras personas; un 73,7% señaló que internet les permite tener mayor acceso a información; un 61,8% como apoyo a la educación propia o de sus hijos; y un 43,4% por razones laborales.

“Si bien la encuesta señala que disminuye cada año la cantidad de hogares sin internet, aún queda mucho trabajo por hacer. Es por esto que vamos a redoblar los esfuerzos y la inversión en carreteras tecnológicas que acompañen el crecimiento del país y mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos”, dijo la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

En tanto la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, señaló que este es el momento para que “el Estado y a las empresas del sector colaboren para permitir el acceso de todos a la nueva era digital que estamos viviendo. Lo anterior, desplegando masificación de redes fijas, lo que permitirá aumentar su penetración. Además, fomentar el despliegue de redes móviles, para que sean cada vez más hogares los que accedan a ambas tecnologías. Aún tenemos una brecha digital importante, ya que en el país quedan 200 comunas con menos de 20% de penetración de banda ancha fija en el hogar. De ese total, 110 tienen menos del 5%, y 55 poseen menos del 1% de este servicio”.

Usos de internet

Respecto de los usos de Internet fuera del hogar un 61,7% lo hace en el hogar de otra persona, un 52,6% en el trabajo, un 23,3% en un establecimiento educacional, un 16,7% en lugares con red WiFi gratis de servicios. El uso en puntos WiFi provista por wifi.gob/Chilegob pasó de 8% en 2016 a 4,4% en 2017, y el uso de puntos WiFi provista por instituciones públicas cayó desde los 11% de 2016 a 4,2% el año pasado.

E-commerce: ¿Qué compran los usuarios en Internet?

También aumenta la cantidad de usuarios que utiliza internet para realizar compras. Un 34,1% declaró haber comprado por internet en los últimos tres meses, un 13,5% hace más tiempo, y un 52,3% señaló nunca haber utilizado internet con ese propósito.

Los artículos más comprados son Ropa y Accesorios (41,8%); Audio, TV, electrodomésticos, muebles y artículos para el hogar (21,4%); Equipos de computación (12,3%); Películas/ música (12,2%); y Tickets/reservas para eventos de entretención (11,8%).

Redes sociales

Whatsapp es la red social más conocida por los chilenos, con un 88,2% de conocimiento y un 79,4% de uso. Le sigue Facebook (87,4% de conocimiento y 65,5% de uso), y Youtube (76,8% de conocimiento y 43,3% de uso), entre otros.

Los usuarios declaran ingresar a Facebook para “Entretenerse” (55,2%) e “Informarse respecto de la actualidad” (31,4%). En el caso de Google los usuarios buscan “Información para tareas o actividades” (78,1%) y “Buscar información de productos o servicios” (69,3%). Whatsapp es utilizado para “Entretenerse” (45,1%) y “Comunicarse con otros para encontrar trabajo” (34,3%).

Aplicaciones más conocidas

Whatsapp y Netflix son las aplicaciones más conocidas y utilizadas. Sin embargo, un 63,1% declara que no paga por ninguna aplicación.

TV de Pago sigue presente en los hogares

Además, la encuesta revela que un 69,6% no ha considerado dejar la TV de pago por Internet, y que sólo un 9,3% lo ha considerado.