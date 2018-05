Alarma roja en Hawai: Volcán Kilauea sufre erupción explosiva y las autoridades ordenan buscar refugio

Una erupción explosiva se registro este jueves en la cumbre del volcán Kilauea de Hawai, según reportó el Observatorio de los Volcanes de Hawai (HVO).

Mientras una columna de cenizas hasta una altura de unos 9.100 metros inunda el lugar, la HVO eso de las aseguró que el personal del Parque Nacional Volcanes, donde se encuentra el cráter, ya fue evacuado previamente.

"5 am ojo-abridor en la Cumbre del volcán Kilauea. HVO y personal del parque previamente evacuados. Webcam solitaria en la torre HVO muestra la pluma" escribieron en Twitter.

5 AM eye-opener at the the Kīlauea Volcano summit. HVO and Park Staffs previously evacuated. Lone webcam in the HVO Tower shows the plume. https://t.co/GVg72Rc51N pic.twitter.com/RBUbYa39rP

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 17, 2018