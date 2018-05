¡Tiembla, ministra de Cultura! Así fue la manifestación de los 25 pinochetistas que piden su destitución

"Chile fue y será un país de libertad", era una de las consignas que gritaban los 25 pinochetistas que llegaron hasta el frontis del Museo Histórico Nacional a exigir la destitución de la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, luego de la polémica que desató la eliminación de la imagen de Augusto Pinochet en la exposición “Hijos de la Libertad: 200 años de Independencia”.

Liderada por los grupos "No están solos" y "Unión Libertaria", ambos coordinados por el teniente (R) Armando Abarzúa y el capital (R) Joaquín de la Cerda, los manifestantes estuvieron al menos 15 minutos gritando consignas a favor de Pinochet y en contra de la ministra.

Cantaron la estrofa "valientes soldados" del himno nacional

Pese a que se descoordinaban al empezar sus gritos o bien no todos coincidían con las arengas -por ejemplo al cantar "jamás te olvidaremos, libertador de Chile, presidente (algunos decían Agusto) Pinochet", lo que les salió claro fue el himno nacional, sobre todo en la estrofa que empieza "vuestros nombres, valientes soldados", impuesta durante la dictadura militar.

Miguel Amaro (63) fue uno de los participantes. Ex miembro del Ejército indicó que "sea cual sea la imagen que se tenga del general Pinochet, es parte de la historia". En ese sentido, ante retiro de la imagen del dictador, incluso le echó la culpa al escritor Jorge Baradit, autor de la exitosa saga "Historia Secreta de Chile".

"Jorge Baradit es un mentiroso, es un instrumento de la izquierda que está enlodando a nuestros héroes, a nuestros baluartes. Eso no se puede permitir. Eso mismo están haciendo ahora. No se puede enterrar la historia así no más", precisó.

Por su parte Ana María Donoso Araya (77) incluso se animó a levantar una foto de Pinochet. "Soy muy agradecida del Gobierno Militar porque nos libró del Marxismo en el año 1973. El Presidente Sebastián Piñera es 'maricón' (sic), no sabe ponerse los pantalones. Aquí tiene que irse la ministra Pérez y tienen que reponer la imagen de Pinochet", indicó.

Balance de los organizadores: todo un logro

Abarzúa (53) es parte de la agrupación "No están solos" y quedó bastante conforme con la convocatoria: 25 personas. "Nosotros no tenemos la costumbre de salir a la calle, estamos recién empezando. Ya llevamos un año completo como organización y tenemos presencia en siete ciudades diciendo nuestra verdad. Aquí tú puedes ver juventud también y ha llegado bastante gente", indicó a Publimetro.

Es más, asegura que cada vez que realizan una intervención, el número de manifestantes aumenta significativamente. "En la manifestación que hicimos la semana pasada frente a La Moneda y el Ministerio de Educación llegaron 15 personas. Ahora ya tenemos 25", recalcó orgulloso.

Cabe precisar que durante el tiempo que duró la manifestación al menos cinco peatones salieron a criticar la apología que se estaba haciendo a Augusto Pinochet. Incluso una mujer que gritó que el general fallecido "fue un dictador" casi fue alcanzada por una iracunda y violenta mujer parte del grupo, que levantaba una bandera y que manifestó abiertamente sus ganas de agredirla.

Twittazo

Pero no sólo se quedaron en las calles. A través de panfletos que lanzaron a la calle hicieron un llamado a realizar un "gran tuittazo nacional" para este viernes a las 20:00 donde usarán el hashtag #FueraAlejandraPerez para así conseguir que las autoridades remuevan a la titular de Cultura.

Estos papeles fueron removidos en menos de cinco minutos por empleados de aseo municipal.

Cabe mencionar que la imagen del dictador fue retirada pues tenía la leyenda "la gesta del 11 de septiembre incorporó a Chile en la heroica lucha contra la dictadura marxista de los pueblos amantes de su libertad".

Esto generó indignación en agrupaciones de Derechos Humanos porque se omitía las violaciones de Lesa Humanidad que fueron cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura de Pinochet.