Erupción del volcán Kilauea deja el primer herido: hombre queda con la pierna destrozada tras ser golpeado por la corriente de lava

Más de 20 fisuras se han registrado producto de la erupción en Hawaii del volcán Kilauea, en una situación que mantiene las alarmas activadas de las autoridades locales.

El avance de la lava ha bloqueado algunas rutas de evacuación y ya provocó el primer herido.

La información fue reportada por los medios locales, quienes aseguraron que un hombre -cuya identidad se mantiene en reserva- sufrió graves heridas en una de sus piernas debido a la salpicadura del material incandescente.

El hecho se registró en la ciudad de Pahoa el día de ayer, mientras el afectado descansaba en el balcón de su vivienda.

“El hombre estaba sentado en el balcón del tercer piso de su casa y fue golpeado por salpicaduras de lava”, informó Janet Snyder, vocera de la oficina del Alcalde de Hawaii.

“La lava lo golpeó en la espinilla y destrozó toda su pierna”, agregó la vocera.

El magma destruyó además cuatro casas el sábado, cuando la roca fundida de dos fisuras se fusionó en una sola fuente en la zona de la carretera 137.

Cave recordar que las autoridades habían advertido que los trozos de roca fundida que pueden salir debido a la fase de erupción explosiva en la que entró el volcán, podrían ser incluso del tamaño de un refrigerador.

Fissure 20 around ~2 PM today; Kīlauea Volcano Lower East Rift Zone updates available at https://t.co/myaCFO0BDf pic.twitter.com/E7iVKGwqdW

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 20, 2018