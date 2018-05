“Mató a mi hija por rechazarlo”: el desgarrador testimonio de la madre de la primera víctima del sospechoso del tiroteo en escuela de Texas

A través de su cuenta de Facebook Sadie Rodriguez, madre de Shana Fisher, una de las

víctimas de la matanza de la escuela Santa Fé en Texas, entregó un desgarrador y brutal relato de la personalidad de Dimitrios Pagourtiz, el supuesto tirador.

La mujer escribió en la red social que el adolescente había intentado por cuatro meses “conquistar” a su hija, pero ella lo había rechazado.

“Mi hija tuvo meses de problemas con este chico”, detalló en el mensaje enviado de forma privada al medio Los Angeles Times.

“Siguió avanzando con ella y ella repetidamente le dijo que no”, agregó en su mensaje.

Shana Fisher was intentionally targeted by a male classmate who shot & killed her at Santa Fe High School Texas, according to her mom.

“He kept making advances on her and she repeatedly told him no,” her mother wrote in a Facebook Messenge. “He continued to get more aggressive.” pic.twitter.com/eqWAi0CKch

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 20, 2018