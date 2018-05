¿Quién es Melanie? Trump escribe mal el nombre de su esposa en un tuit tras su salida del hospital

El presidente Donald Trump ha cometido otro error tipográfico en un tweet, y ha escrito mal el nombre de su esposa en un mensaje que le devuelve la bienvenida después de una temporada en el hospital.

En un tweet del sábado, el presidente escribió: "Es fantástico tener a nuestra increíble Primera Dama en casa en la Casa Blanca. Melanie siente y está muy bien. ¡Gracias por todas sus oraciones y mejores deseos! "

In case anyone wanted to know why Melania was in the hospital it was apparently an exchange. In went Melania, and out came someone named Melanie?

Do you think Trump swapped models because, as opposed to Melania, Melanie will behave & actually hold his hand in public and stuff.. pic.twitter.com/3Xgkr078R0

