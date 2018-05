"Los venezolanos no quieren ser invadidos": Maradona felicita a Nicolás Maduro y sale al paso de las críticas

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona felicitó a su amigo personal Nicolás Maduro por el resultado de las elecciones en Venezuela y salió al paso de las críticas en su contra.

Por medio de un posteo en Instagram, el astro del futbol señaló que "hoy Venezuela es libre para siempre" y se alegró que Maduro no haya perdido "porque los Estados Unidos hubiesen arremetido con todo, como lo están haciendo en Argentina, como lo están haciendo en Brasil, y en todos los países que quieren levantar la cabeza".

"Ayer, Venezuela le dio nuevamente su apoyo a Nicolás Maduro. Los venezolanos que no quieren ser invadidos, los venezolanos de bien, lo volvieron a elegir para continuar el legado del comandante Hugo Chávez", aseguró.

Publimetro Chile "Lo mueve solamente el dinero": José Luis "El Puma" Rodríguez arremete contra Maradona "La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, sin ningún ideal, lo mueve solamente el dinero", escribió en su Twitter "El Puma" al referirse a la asistencia de Maradona al cierre de campaña del presidente venezolano Nicolás Maduro

Contra sus críticos

De la misma manera, Maradona salió a responder a quienes lo criticaron por su amistad y defensa al presidente venezolano.

"Ellos hablan desde su casa y tienen el plato de comida lleno todos los días. Y nosotros estamos peleando en Venezuela para que ese plato se llene", expuso, el ex futbolista amigo de Maduro.

Además, le mandó un saludo a sus críticos el "cantante, a la actriz y al ex jugador de fútbol que despertó después de mucho tiempo. Yo no voy a votar al que ellos quieran. Yo tengo la espalda bien grande para aguantarme todo lo que me quieran decir. Le mando un abrazo grande a todos los venezolanos!!!", señaló.

Si bien en su defensa no publicó nombres, se puede inferir que hace referencia a los dichos del cantante José Luis "El Puma" Rodríguez, la actriz Catherine Fulop y el ex futbolista José Luis Chilavert, quienes han emitido declaraciones contra el astro argentino en los últimos días.

"La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, sin ningún ideal, lo mueve solamente el dinero, ahí está en Venezuela burlándose de los presos políticos, de los que mueren de hambre, de los que mueren por falta de medicina, dios tarda pero no olvida", expuso el cantante el viernes pasado.

Por su parte, el ex futbolista Chilavert dijo: “Vergüenza Mundial, queridos jóvenes sepan que la droga mata y que no te deja razonar, porque te quema las neuronas”, en referencia al argentino.