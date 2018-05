CyberDay se alista con récord de empresas: supera las 200 marcas y 58 son nuevas

A las 00:00 horas del lunes 28 de mayo comenzará la quinta edición del CyberDay que volverá a superar récord de empresas participantes. Este año serán 216 marcas, de las cuales 58 son nuevas.

Uno de los mayores eventos del comercio electrónico, coordinado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), pondrá a disposición ofertas en más de 200 mil productos.

De las tiendas confirmadas, 58 corresponden a marcas que participan por primera vez en un evento Cyber oficial. La mayor parte de los sitios corresponde al rubro Calzado y Vestuario (46 tiendas) seguidos por los sitios de Deportes y Outdoor (26), Hogar (24), Viajes y Turismo (17), Tecnología (19), Multitiendas y Supermercados (14) y Salud y Belleza (18).

El objetivo principal de los eventos Cyber es promover la utilización y el desarrollo del comercio electrónico en el país, considerado como un objetivo clave por la CCS dado sus beneficios en términos de eficiencia y experiencia de compra para los consumidores.

Luego de un CyberMonday histórico en términos de ventas en noviembre pasado, con transacciones por US$ 190 millones, las expectativas para este CyberDay apuntan a superar en un 25% las ventas alcanzadas en el CyberDay de mayo de 2017, sobrepasando los US$ 180 millones.

En relación a las ofertas que estarán disponibles, la CCS indicó que las empresas participantes llevan meses preparando el evento con el objetivo de asegurar el atractivo de las promociones en términos de selección de productos y servicios, precios y disponibilidad de stock.

Los consumidores podrán acceder directamente a todas las tiendas participantes a través del sitio web oficial del evento: www.cyberday.cl

Las 216 marcas que estarán listadas en la web oficial han comprometido el cumplimiento de los estándares de buenas prácticas exigidos por la CCS para el comercio electrónico en general, y para los eventos Cyber en particular.

Buenas prácticas eventos Cyber

Al igual que en los eventos anteriores, las empresas participantes se han comprometido a cumplir con las prácticas contempladas en el Código de Buenas Prácticas de la CCS para el Comercio Electrónico, las Buenas Prácticas diseñadas específicamente para eventos Cyber y las recomendaciones técnicas de la CCS.

Los sitios participantes han tenido que prepararse con anticipación, siguiendo los lineamientos de estos instrumentos. Estas prácticas sintetizan aspectos que un comercio participante en el evento debe tomar en cuenta en la fase de planificación, preparación y ejecución de un evento de estas características.

Entre otros aspectos, las empresas participantes están comprometidas a proveer a los clientes la información necesaria sobre productos, precios y stocks disponibles, así como también los términos y condiciones de las ofertas.

En general, estas prácticas exigen condiciones muy por sobre lo que contempla la legislación común, con el objeto de generar la mejor experiencia posible a los usuarios.

Una vez más la web oficial del evento (www.cyberday.cl) cuenta con el soporte del partner tecnológico Exceda, especialista en mantener la seguridad, disponibilidad y performance de sitios en Internet, y que, al igual que en las últimas seis versiones de los eventos Cyber, tendrá a su cargo la misión de garantizar un sitio 100% disponible desde cualquier dispositivo conectado al evento, tal como ha ocurrido en los últimos años.

Crecimiento del eCommerce

Las ventas en los eventos Cyber (6 días en total, considerando el CyberDay más el CyberMonday), equivalen a cerca de un 10% de las ventas anuales del comercio electrónico chileno. De acuerdo a cifras de la CCS, este último alcanzó los US$ 4.000 millones durante el 2017, un 30% más que en 2016, y se espera que crezca a un ritmo similar en 2018, para aproximarse a los US$ 5.000 millones. En 2020, en tanto, las cifras podrían superar los US$ 9.000 millones.

Este ritmo de crecimiento del comercio electrónico supera en casi 10 veces a la tasa de expansión del comercio minorista, por lo que su penetración sobre el total de las ventas aumenta rápidamente. Esto es desde niveles del 1% a inicios de la década, a cerca del 5% en 2017, y se estima que hacia el año 2020 podría llegar a cerca del 10%.

El listado completo de las empresas participantes está disponible en el sitio web oficial www.cyberday.cl y en redes sociales, a través de la fan page https://www.facebook.com/CyberDaysChile y de la cuenta de twitter https://twitter.com/CyberDaysChile, con el hashtag oficial #CyberDayCL

Las empresas que participan este año son:

7veinte, A3D, Acer, Adidas, Aerolíneas Argentinas, Agrupémonos, Amoblé, Amphora, Andesgear, AnkerStore, Ash, Assist Card, Atrápalo.cl, Audiomusica, Aurus Joyería, Baby Deals, Baby Point, Babycenter Store, Babyinfanti, BabyTuto, Banana Republic, Bbz Barbizon, Belsport, Betterlife, Blockstore, BLU Store, Bold, Booz, British Airways, Brooks Brothers, Burton, BuscaLibros ,Cambia tu neumático, Cambia tu nutrición, Canadienne, Cannon Home, Cap D'or, Cardinale, Carmela Shoes, Casa Amarilla, Cat, Catálogo LatamPass, Cav, Celio, Chile Neumáticos, Cic, Cine Hoyts, Clínica Cela, Clínica Estétika Médica, Clínica Vitaláser, Club tu pase, Cocha, Colloky, Columbia, Compara Online, Consorcio, Corona, Cupoclick, Cuponatic, Dactic, Dafiti, Dc Shoes, Depto51, Descorcha.com, Descuentocity, Despegar.com, DeVitrina.cl, Dimacofi, Dimarine, Dimarsa , Easy, El Colorado, Elite Perfumes, Emotions, Enersocks, Europcar, Eva Spa, Falabella, Farmacias Knop, Fashion's Park, Ferouch, Ferretería Oviedo, Flex, Flora Center, Flores, Florsheim, Gacel, Gap, Garmin, Gift Card Cencosud, Gourmesso, Groupon, Guante, Guess, Hakahonu, Hardwork, Hites, Homy, HP online, Hstore, Hush Puppies, Hush Puppies Kids, Iberia, Imagina, Impresión Arte, Intercycles, iO, IVMedical, JanSport, Japi Jane, Johnson, Jose Herrera Bikinis, Jumbo, K1.cl, Keds, Kingsons, Kipling, Kivul, Kliper, La picá del ski, La Polar, Lahsen, Lasertam, Latam Airlines, Le Ciel, Lenceria.cl, LentesPlus, Let's Bonus, Linio, Lippi, Lounge, Mall Connection, Marmot, Mayordent, Melón, Mercado Libre, Merrell, Mi primera Foto, Mine-Class, mobileHUT , Modo Happy, Moros, Mountain Hardwear, Movistar, Mtc Neumáticos, Mundo Games, Music World, Natura, Naturalizer, Nerfis, Neumashop, Neumastock, New Man, Nibsa, Nina Herrera, Opaline, Palmers, Papa John’s, Paris, Patuelli, Perry Ellis, Petfy, Prüne, Punto mascotas, Punto Ticket, Pz.cl, Rapsodia , Realkicks, Rebajas.cl, Reifstore, Rematime , Renueva tu closet, Ripley, Rosen, Ruta Deporte, Salcobrand, Samsonite, Saxoline, Secret, Secretos de amor, Seguros Falabella, Seigard, Skechers, Sodimac, Sony, Starsex, Steward, Su Sazón, Sur Diseño, Te Traemos, The North Face, The Tie Club, Thomson Reuters, Tienda Enel, Tienda Lego, Tienda Smart, Tiendapet.cl, TodoToner.cl, Toolmanía, Tottus, Travel Ace, Travel Security, Trial, Turismocity, Umbrale, Umix, Under Armour, Urbania, Vía Uno, Viajes Falabella , Viajobien.com, ViveZana, WildSpirit, Xtrem, Zapatos.cl y Zolkan.