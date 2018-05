El nido de amor de los recién casados: esta es la pequeña cabaña que acoge a Harry y Meghan

El príncipe Harry y Meghan Markle ya tienen su nido de amor. Fiel al estilo del hijo menor de la Diana de Gales, la pareja de recién casados decidió mantener su residencia en el complejo Kensington Palace, específicamente Nottingham Cottage.

La pequeña cabaña, que se caracterizaba por ser el departamento de soltero del "royal" desde el 2013 y al que la actriz se fue a vivir antes de la boda, cuenta con sólo dos habitaciones, un salón, un comedor y una cocina que se distribuyen en 125 metros cuadrados.

Nottingham Cottage fue ocupado por los duques de Cambridge entre 2011 y 2013 antes de cambiarse al gran apartamento A1 del mismo complejo.

Al parecer Harry y Meghan no tienen pensado quedarse para siempre en Nottingham Cottage. Según se ha conocido la pareja pretende mudarse al Apartamento 1, una enorme vivienda justo al lado de Kate y William.

Esta nueva vivienda dista mucho de la pequeña cabaña, ya que el apartamento, actualmente en remodelación, posee nada más y nada menos de 21 habitaciones.

En el Apartamento 1 viven hace 50 años los duques de Gloucester, el príncipe Richard, primo hermano de la reina Isabel, y su esposa, Brigitte. Sin embargo, hay rumores de que se deben cambiar prontamente porque Meghan y Harry lo tienen bajo la mira para cuando termine de ser remodelado o formen familia

After the #royalwedding, Harry and Meghan are expected to upgrade from their 2-bedroom Nottingham Cottage to the 21-bedroom Apartment 1 here at Kensington Palace pic.twitter.com/9mU1yH22lU

