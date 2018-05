"Hijo parásito": Condenado a irse de casa a los 30 años tras ser demandado por sus propios padres

A los 30 años, un hijo ya no puede vivir en casa de sus padres y ser mantenido por ellos, dictaminó este martes un juez de Nueva York, tras una demanda que ha sorprendido a más de uno.

Mark y Christina Rotondo, de Camillus, Nueva York, tuvieron que demandar a su hijo Michael Rotondo para que desalojara su casa, pues ellos desean que consiga un trabajo y se lleve su Volkswagen Passat, que chocó y está inservible.

Los padres de Michael le pidieron a través de cartas que consiguiera un empleo. También le ofrecieron mil 100 dólares para que encontrara otro lugar en el cual vivir.

"Hay trabajos disponibles, incluso para aquellos que tienen un historial laboral tan pobre como tú. ¡Consigue un empleo! Tienes que trabajar", se lee en el documento presentado ante la Corte.

Conozco a más de uno que necesita una orden así https://t.co/SbDMXFg6AE — mario iglesias (@marioiglesias3) May 23, 2018

Michael, quien se representó a sí mismo ante la Corte Suprema Estatal, pidió seis meses más para poder dejar su casa, algo que fue calificado como "indignante" por el juez Donald Greenwood. Le pidió hablar directamente a sus padres, pero éste lo rechazó.

Después del veredicto en contra, Michael respondió a los periodistas que planea apelar la sentencia. Aseguró que tiene "un negocio" para mantenerse, pero no quiso dar más detalles. De acuerdo al periódico The Guardian, también se defendió diciendo que él tenía su propia recámara, que no vivía en un sótano y que se hacía responsable de su lavandería.

Al salir de las instalaciones de la Corte, como informó el sitio local Syrcause.com, se dirigió a casa de la casa de sus padres.