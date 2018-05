No más plazo: migrantes que ingresaron por vías clandestinas se exponen a expulsión si no se registran hasta hoy

A ser expulsados. A eso es lo que se exponen aquellos extranjeros que ingresaron por pasos clandestinos y que no se inscriban en el Proceso de Regularización Extraordinario hasta este miércoles 23 de mayo. Es en esta fecha cuando se les vence el plazo para realizar el trámite y si deciden no presentarse para entregar sus datos, correrán el serio riesgo de ser deportados.

La dura respuesta a esta conducta no es antojadiza: está escrita en la Resolución Exenta Nº 1.965 del pasado 9 de abril. Ahí, en el artículo 8º se lee que los extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados y que "no se registren y efectúen la correspondiente solicitud de regularización dentro de los plazos indicados serán expulsados del país”.

Matices

Pese a ello, Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) afirma que de igual forma hay matices.

"Todas las personas que ingresaron por pasos clandestinos y que pudiendo inscribirse en este primer mes no lo hicieron, van a quedar de forma irregular", precisa.

Agrega que en ese caso es la PDI la que tendrá la responsabilidad sobre tomar o no la medida.

Consultados por esto, el subprefecto Cristian González, jefe de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional indicó que en caso que detecten un caso de estos, la instrucción es aplicar el Decreto Ley N° 1094.

"Se procede a denuncia de esta situación a la Intendencia o Gobernación respectiva, conforme a la jurisdicción en la cual fue detectado el ciudadano extranjero", indica

Tras eso, "el extranjero será sujeto a la medida de control que adopte el funcionario policial que sorprenda la infracción, es decir control de firmas periódicamente a una determinada Unidad Policial, a fin que la autoridad administrativa resuelva y aplique al extranjero infractor la sanción respectiva", precisa.

Cifras

Hasta la fecha, hay 120 mil migrantes registrados. Cerca de 60 mil hicieron el trámite en la Región Metropolitana. Las regiones que le siguen son Tarapacá con 9.854 casos y Valparaíso con 7.957. Sólo en cuarto lugar aparece Antogagasta de los cuales 6.342 personas.

Al ser esta una región de alta afluencia de migrantes, los especialistas esperaban que el registro fuera más abultado, sobre todo considerando la estimación de 104 mil migrantes que viven ahí. De ser así, el registro sólo habría alcanzado el 6%.

Para Bellolio, los números están mal presentados. "Ese 6% es el cálculo con el total de extranjeros de Antofagasta y no con la cantidad de extranjeros que están de forma irregular en la región. Si tú lo calculas con el segundo número, que son un aproximado de 32 mil, significa que tenemos más del 20% de los inscritos", precisa.

Críticas

Pese a que el llamado de Bellolio es a ir a inscribirse en esta última jornada, también hay voces críticas. Una de ellas es Liliana Galdámez, académica de Migraciones y Racismos Contemporáneos de la U. de Chile.

"Yo lo que veo es poca información, una cierta incertidumbre jurídica. Este proceso es un registro inicial, no la regularización en sí misma. Con esto no se les da permiso para trabajar y hay una cierta confusión, porque no hay certeza jurídica sobre qué consigo inscribiéndome" afirma.

"No sé cómo estarán siendo informados ellos, pero no tengo mucha claridad para ellos. Ahí es donde está la falta", sentencia.