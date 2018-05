"Popeye", el sanguinario sicario de Pablo Escobar que apoyó a Piñera fue detenido por extorsión

Las autoridades de Colombia capturaron el viernes a por extorsión contra la candidatura presidencial de Gustavo Petro al antiguo jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, fundador y máximo líder del Cartel de Medellín.

Según confirmó la Fiscalía General a The Associated Press, Jhon Jairo Velásquez Vásquez –alias "Popeye" (57) fue detenido en la ciudad de Medellín cuando realizaba una diligencia judicial.Su trayectoria puede verse tenebrosa.

El ex sicario publicó en su cuenta de Twitter mensajes amenazantes contra el candidato a días de que se realice la elección presidencial en Colombia el próximo 27 de mayo.

"Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión", escribió en Twitter.

Se le atribuyen unos 300 asesinatos por mano propia y la coordinación de otros tres mil, según reconoció él mismo en diferentes entrevistas.Esta no es la primera vez que se captura: se entregó a las autoridades en 1992 y cumplió una condena de 23 años de la cuenta hasta la última y obtuvo la libertad condicional.

Después de salir de la cárcel, "Popeye" abrió un canal de Youtube donde dijo estar arrepentido de su carrera criminal. El canal ganó unos cien millones de dólares y el colombiano se dio la bienvenida a los presentes sobre la actualidad colombiana.

En Chile es recordado por entregar su apoyo a Sebastián Piñera para la segunda vuelta presidencial en Chile y señalar que si llegase a ganar Alejandro Guillier, entraría de lleno a nuestro país el comunismo y el narcotráfico.

Publimetro Chile Sicario de Pablo Escobar entrega su apoyo a Piñera: "Si gana Guillier, Chile irá al abismo" "Popeye" manifestó que "el narcotráfíco esta moviendo hoy las elecciones de Chile al lado de Guillier".

Los crímenes

También confesó, por ejemplo, su participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien murió el 18 de agosto de 1989 mientras asistía a un acto de campaña en Soacha, una localidad aledaña en Bogotá. En aquellos años, Pablo Escobar declaró una guerra sin tregua al Estado colombiano y todos los que tenían que extraditarse con Estados Unidos a los máximos líderes del narco. Uno de los políticos que promovió esa política fue Galán.

También se sabe por qué del propio Escobar, "Popeye" coordinó las emboscadas contra diferentes líderes colombianos que los resultaban incómodos al jefe del cartel de Medellín, asesinado por la policía en 1993. A su paso cayeron políticos , jueces, periodistas y miembros de la fuerza pública.

"Popeye" también encabezó el secuestro y posterior asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos en 1988. Ese mismo año tuvo un secuestro al día Andrés Pastrana (1998-2002). Asimismo, se responsabiliza del avión de la explosión del vuelo 203 de Avianca en 1989 porque el cartel de Medellín creía que podía volar César Gaviria, entonces candidato presidencial y sucesor de las ideas de Galán.