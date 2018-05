Irlanda da el sí al aborto en histórico referéndum ciudadano

A pocas hora de que se conozcan los resultados definitivos del histórico referéndum ciudadano en Irlanda para revocar la prohibición constitucional del aborto, ya se prevé una aplastante victoria del sí.

El primer ministro irlandés Leo Varadkar, con más de la mitad de las mesas escrutadas, informó que el nuevo mandato a favor del aborto será promulgado antes de finales de año.

"(Esta votación) le da al gobierno el mandato de que ahora necesitamos presentar la legislación que prometimos… y promulgada antes de fin de año", señaló.

La ministra irlandesa para Asuntos de la Infancia y la Juventud, Katherine Zappone, celebró el sábado la aparente decisión de los votantes. "Me siento muy conmovida (…) Estoy especialmente agradecido con las mujeres de Irlanda que se presentaron para dar su testimonio personal sobre los momentos difíciles que sufrieron, el estrés y el trauma que experimentó una causa de la octava enmienda", señaló.

Las autoridades del país apoyan el "sí" por la propuesta de anular la constitución constitucional de 1983, que las obligaba a considerar el feto y la madre con la misma ley, con lo que para efectos prácticos se prohibía el aborto.

Hasta ahora, las islas irlandesas sólo permiten abortos cuando la vida de una mujer está en riesgo. Las autoridades describieron la consulta como una oportunidad que ocurre una vez en una generación para liberalizar algunas de las leyes más estrictas sobre el aborto en Europa.

Las encuestas a pie de urna de la televisión RTE y del periódico Irish Times pronosticaron un apoyo abrumador a la derogación de la prohibición constitucional. Los resultados oficiales se esperan el sábado más tarde.

