"Si las tontas no quieren que les griten ‘mijitas ricas’, cámbiense de sexo": el violento video de chef de TV contra el movimiento feminista

Un violento video donde se ve a Ricardo David, más conocido como el "Chef Gigi" de Top Chef (TVN), realizando polémicas declaraciones contra las mujeres que denuncian el acoso callejero e inclusive contra la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez y la diputada Pamela Jiles fue difundido por Facebook.

El autodenominado chef, conocido también por su afición de atropellar perros en la caleta Higuerillas en Concón, mostró su cara más misógina y emprendió contra el movimiento feminista con violentas palabras.

“Que el abuso, que el acoso, que todas la minas alegan, me tienen hasta aquí, si las tontas se quieren dedicar a la ‘manflinfla’, si las tontas no quieren que les griten ‘mijitas ricas’ en la calle, cámbiense de sexo, corten el hueveo, se les pasó la mano”, señala en el video.

Ricardo utiliza como argumento que “antes de decirle a una tonta ‘mijita rica’, vas a tener que llamar a tu abogado y preguntarle ‘¿le puedo tirar un piropo a esta maracaibo que va con ese culo parado por la calle, cual yegua jugosa?’. No compadre”,

Acto seguido el "chef" se burla de un usuario, quien al parecer comenta el video grabado en la modalidad de Facebook live, que señala que "es un tema delicado, a mi me abusaban".

Contra Sánchez y Jiles

Pero todo no terminó aquí, ya que el polémico ex participante de Top Chef arremetió contra la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez y la diputada del frente Amplio Pamela Jiles.

"La Beatriz Sánchez, la gorda 'traspirá' de pelo corto y vestido ancho, dijo que ella no soportaría que le dijeran 'mijita rica'. ¿Cuál es el trauma, cuál es el trauma señora Beatriz Sánchez que alguien te diga 'mijita rica' te invito a Toronto?", expuso

De la misma manera habló contra la parlamentaria del Frente Amplio. "Oye la Pamela Jiles 'no soporto que me digan mijita rica'. Quién te va a decir a vo mijita rica