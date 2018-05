"Mi hija me ha visto llorar": alumna de universidad denuncia que no la dejaron entrar por ir con su pequeña en Perú

La usuaria de Facebook Marina Pando Medina, quien se presenta como alumna de la universidad Esan, denunció en sus redes sociales que el sábado 26 de mayo no le permitieron el ingreso a esa casa de estudios, ubicada en Surco (Lima), por intentar entrar con hija de tres años.

“Todas las personas que me conocen saben que a veces no tengo con quién dejar a mi hija (estoy sin nana hace 2 semanas) y cuando tengo clases, la única opción que tengo es llevarla conmigo”, explicó en el post de Facebook.

“Hoy, he pasado el peor momento, mi hija me ha visto llorar y yo he sentido tanta impotencia. Me pararon en la puerta de la universidad y no me dejaron pasar, me dijeron que no podía ingresar con mi hija, les expliqué que tenía clases a las 2 de la tarde, que era una clase importante y tenía que ir, que mi profesor sí me permite ingresar con mi hija, y aún así, con mi hija entre los brazos me dijeron que NO PODÍA INGRESAR!”, añadió.

La publicación, que tiene varios videos adjuntos, ha sido compartida más de 4000 veces en Facebook. Muchos comentarios están a su favor; sin embargo, algunos indicaron que, si las normas de la universidad restringen el ingreso de niños a clase, se deberían respetar.