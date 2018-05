Votaron 13608 militantes: Fuad Chaín dirigirá los destinos de la DC para el período 2018-2020

Fuad Chaín, exponente de la lista dos, fue elegido este domingo como presidente de la Democracia Cristiana de Chile para el período 2018 – 2020, según informó la junta nacional electoral que rigió el proceso.

GENTILEZA

Chaín totalizó 8552 votos, por 4.933 de su contendor Humberto Borotto.

La comisión nacional electoral confirmó que, aún restaba totalizar el cómputo de 15 comunas, pero que estas no afectaban el resultado final.

Más temprano, algunos militantes de la DC protestaron porque no aparecían en el base de datos del Servel. Ellos aseguraron haber "refichado" como militantes y que por ello estaban facultados a votar.

"Queremos liderar un partido que construya futuro, un partido solidario. Muchos agoreros decían que esta elección tenía una baja convocatoria. Ha votado un 42 % del padrón electoral. Fueron miles los camaradas que no pudieron votar, porque no aparecían en el padrón. Esta noche, no hay vencedores ni vencidos. Ha ganado el partido. Lo que corresponde hoy día, es el momento de la unidad, de la fraternidad, de un partido generoso, tal como lo dijo Eduardo Frei en 1964. Hoy día los militantes son los que nos dan la fuerza para construir un partido, a la altura del SXXI", expresó el ex parlamentario en sus palabras de aceptación de la presidencia.