“Falta de voluntad política": La razón de la contaminación ambiental según Girardi

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, acusó al Ejecutivo de “falta de voluntad política” para enfrentar el problema de la contaminación atmosférica, luego que este domingo 27 de mayo se produjera la primera preemergencia ambiental de 2018 por material particular fino respirable (MP2.5) sin que fuera declarada.

Girardi afirmó que “cuando hay una preemergencia la población se expone, especialmente los niños y los adultos mayores, a una situación catastrófica. En la medida que aumenta el MP 2.5, también se incrementan las bronquitis obstructivas, las bronconeumonías y genera arritmias, infartos, accidentes vasculares. Está demostrado que por cada 10 microgramos de MP 2.5 por metro cúbico aumenta 1 % el riesgo de complicaciones, incluso de muerte”.

Sistema ineficiente

Por ello, para Girardi, “un sistema predictivo que se equivoca muchas veces no sirve, es inaceptable que no logre anticipar las preemergencias porque las industrias que deben detenerse no lo hacen, los autos siguen funcionando y la gente haciendo actividad física y el riesgo es altísimo”.

El senador agregó que “además los niveles que estamos usando para determinar la contaminación no son los adecuados. En materia de MP 2.5 con 25 microgramos por metro cúbico ya comienza a haber daño a la salud y nuestra norma es cerca de 60 microgramos, es decir es excesivamente tolerante y complaciente”.

La leña

Una de las razones por las que habría fallado el modelo predictivo es que a raíz del intenso frío hubo un alto uso de leña para calefacción de los hogares.

“La leña es responsable de un poco más del 40% del MP 2.5, y en el gobierno anterior, con el apoyo de los ministerios de Salud y de Medio Ambiente hicimos una ley para prohibir su uso en la provincia de Santiago, porque la utilizan los sectores más pudientes, pero afecta a los más pobres y es prescindible”, señaló.

Prohibición de la leña

El 18 de mayo pasado en la sala del Senado se discutió una enmienda que prohíbe el uso de leña en la Región Metropolitana, “pero fue rechazada por casi todos los parlamentarios del oficialismo y tampoco hubo ningún apoyo del Ejecutivo. Ni Medioambiente y tampoco Salud se hicieron presentes para respaldar la iniciativa. Por lo que debo concluir que no existe real interés en ponerle coto a la contaminación ambiental que según diversos organismos es una de las principales causas de muerte en el planeta”.

El parlamentario concluyó señalando que “vamos a pedirle a las autoridades de Salud y de Medio Ambiente que asistan a la Comisión de Salud para explicar porque no han apoyado las medidas que se están planteando”.