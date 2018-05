"Si no follo me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar": Salen a la luz nuevos audios de "La Manada" previos a su viaje a San Fermín

“Yo nada más te digo que vengo de depilarme, tío… estoy ahora mismo que madre mía… escúchame, ¿sabes? Si no follo, si no follo, me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar, carajo ya“. Este es uno de los nuevos mensajes con contenido sexual que han salido a la luz en el grupo de "la Manada· revelados esta mañana en ç2El programa de Ana Rosa" de la cadena Telecinco.

Los mensajes pertenecen a conversaciones previas al viaje a Pamplona, en las que los miembros de la Manada, en evidente estado de emoción, planean la escapada al norte.

Después de esto, "La Manada" va más allá y muestran nuevas y controvertidas facetas del grupo sevillano: ”Por un momento, tío me estoy imaginando en el País Vasco, como cuando cogíamos los huevos y hacíamos una nota cantada por Joselito, coger a un vasco de estos y hacerle cantar la canción de ‘¡Que viva España!’ al vasco con la pistola en la cabeza, es que eso sería muy bueno, ¡eh!“.

"Os arrepentiréis de haber apoyado el #yositecreo": El desafiante mensaje del guardia civil de "La Manada" desde prisión https://t.co/GQ5gMkcaCD pic.twitter.com/jmnT6Gl4s3 — Publimetro (@PublimetroChile) May 14, 2018

Por otro lado, esta mañana también se ha conocido que el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra el recurso de apelación a la sentencia. El recurso insiste en que los hechos debieron ser considerados constitutivos de un "delito continuado de agresión sexual" por "la existencia tanto de violencia como de intimidación"

El Consistorio recurre tres aspectos concretos de la sentencia: la calificación de los hechos como abuso sexual con prevalimiento, la calificación de hurto leve por la sustracción del teléfono móvil de la víctima y la absolución por un delito contra la intimidad por los vídeos grabados por los cinco condenados.